【袁志峰專欄】中國製造業收縮，港股短期受壓

今日推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.58

1) 股市前景

恒指連跌 4 日，累跌 2.9%，可視作前期反彈後的技術調整。中國製造業採購經理指數連續 2 個月低於 50，顯示製造業維持收縮狀態，增加 4 季度企業盈利放緩之風險。預期港股短期偏軟，恒指於 25000 至 26000 點上落。

今天推介是中海油 (883) — 公司上半年、3 度季及首 9 個月油氣淨產量分別同比增 7.9%、9.9% 及 8.6%，估計全年淨產量增幅高於管理層預期的 6%-8%。今年上半年公司收入及盈利達 1102 億元 (人民幣 · 下同) 及 333 億元，同比增長 48% 及 221%。3 季度的油氣銷售收入同比增 63.3%，主要是國際油價走高及銷量上升所致。由於油價高企及需求增加，估計中海油全年盈利有明顯增長。現價對應 2020 年度市盈率 12.8 倍，市賬率 0.74 倍，股息率 5.2 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 10.0 元，止損價 8.2 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 69 點，全日弱勢震盪，最多曾跌 222 點，收報 25377 點，跌 178 點或 0.7%。成交額按日減 2% 至 1263 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金轉淨買入約 7 億元，包括淨買入 5 億元長城汽車 (2333) 及 3 億元華潤啤酒 (291)，淨賣出 5 億元小米 (1810) 及 3 億元騰訊 (700) 股份。10 月以來淨買入 98 億元，9 月淨買入 181 億元。全周計，恒指跌 2.9%。全月計，恒指升 3.3%。

藍籌股 25 升 33 跌 2 持平。百威亞太 (1876) 及萬洲國際 (288) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、吉利汽車 (175) 及中華煤氣 (3) 升逾 2%。長江基建 (1048)、電能實業 (6)、信義光能 (968)、中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 1%。中國平安 (2318) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。中國人壽 (2628)、申洲國際 (2313)、海底撈 (6862)、碧桂園服務 (6098) 及華潤置地 (1109) 跌逾 3%。招商銀行 (3968) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.1%，收報 6375 點，成份股 8 升 20 跌 2 持平。大型科技股全線下跌，小米 (1810) 跌逾 2%，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 1%。平安好醫生 (1833) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 14% 及 10%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241)、京東健康 (6618) 及明源雲 (909) 跌 3%-4%。微盟 (2013) 及金蝶國際 (268) 跌近 2%。萬國數據 (9698) 升逾 2%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及同程藝龍 (780) 升近 2%。華虹半導體 (1347) 及 ASM 太平洋 (522) 升逾 1%。全周計，恒生科指跌 5.6%。全月計，恒生科指升 4.5%。

板塊方面，線上醫療、內險、內房、物管及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。合生創展 (754) 跌逾 8%，萬科企業 (2202)、旭輝控股 (884) 及富力地產 (2777) 跌逾 5%。融創服務 (1516)、旭輝永升服務 (1995)、恒大物業 (6666) 及綠城服務 (2869) 跌 4%-5%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 3% 及 1%。

燃氣、航運、啤酒、乳製品、航空、石油及本地公用股逆市上升。新奥燃氣 (1168) 升逾 5%，中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 升逾 2%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316)、太平洋航運 (2343) 及中遠海發 (2866) 升 3%-5%。百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 升逾 3% 及 2%。澳優 (1717) 及中國飛鶴 (6186) 升逾 3% 及 2%。

周五上証指數平開，早盤窄幅震盪，午後輾轉上揚，以全日高位收市，收報 3547.34 點，升 0.8%。深証成指升 1.5%，科創 50 指數升 2.9%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 47 億元，10 月以來淨買入 328 億元，9 月淨買入 305 億元。全周計，上証指數跌 1.0%，深証成指升 0.3%。全月計，上証指數跌 0.6%，深証成指升 1.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國製造業活動連續兩個月陷入收縮，國家統計局公布，10 月份製造業採購經理指數 (PMI) 為 49.2，按月跌 0.4，是連續第二個月處於收縮區間，並遜市場預期的 49.7。(信報)

中國非製造業活動維持擴張，但有所放緩，國家統計局公布，10 月份非製造業商務活動指數為 52.4，按月下降 0.8 個百分點，但仍高於榮枯線，市場預期為 53。(信報)

市場研究機構 IDC 報告稱，第三季全球智能手機出貨量按年跌 6.7%，至 3.31 億部，跌幅高於預期的 2.9%。報告指出，三星市佔率繼續排第一，季內出貨量 6900 萬部，按年減少 14.2%，市佔率 20.8%；蘋果排第二，出貨量 5040 萬部，按年升 20.8%，市佔率 15.2%；小米 (1810) 排第三，出貨量按年下降 4.6% 至 4430 萬部，市佔率為 13.4%。(信報)

4) 個股訊息

比亞迪 (1211) 計劃配售 5000 萬股 H 股新股，以籌集資金。外電引述銷售文件顯示，該公司 H 股配股擬定價為每股 276 元，集資約 138.06 億港元。是次每股配售價較周五收市價 296.6 元折讓 6.95%。(信報)

英國遊戲公司 Sumo Group 表示，美國外國投資委員會 (CFIUS) 正在調查騰訊 (700) 以 12.7 億美元對其進行收購的交易。(信報)

雷蛇 (1337) 公布，董事長、執行董事兼控股股東陳民亮及非執行董事兼主要股東 Lim Kaling 正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及公司的交易的可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致，也可能不會導致就公司的股份作出全面要約。(信報)

中交建 (1800) 公布，今年首 9 個月盈利 149.65 億元 (人民幣．下同)，按年增長 48.6%。期內，營業收入 5162.17 億元，上升 26.0%。單計第三季盈利 51.94 億元，按年漲 4.9%。(信報)

工商銀行 (1398) 公布，今年首 9 個月股東應佔淨利潤按年增長 10.1%。單計第三季盈利按年增長 10.6%，營業收入按年增長 9.9%。(信報)

建設銀行 (939) 公布，今年首 9 個月股東應佔淨利潤按年增長 12.8%。單計第三季盈利按年增長 15.6%，經營收入按年增長 8.9%。(信報)

中國銀行 (3988) 公布，截至今年 9 月底止首三季，股東應佔淨利潤按年增長 12.2%。單計第三季，股東應佔淨利潤按年增長 13.2%。(信報)



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