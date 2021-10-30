iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

文 / 王子承

鴻海集團旗下鴻準精密在蘋果金屬機殼擁有高市占，也被認為是鴻海的「分身」，但日前一場股東臨時會之後，卻將觸角轉往生技醫療業發展，背後原因究竟為何？

10 月 20 日，距離鴻海土城總部 1 公里外、隸屬「鴻家軍」的金屬機殼廠鴻準，舉行了該公司 31 年來，最重要、也是最翻天覆地的一場股東會。未來的它，除了會在公司的營業項目裡，加入 4 項與生技相關的業務外，它更有兩位董事背景與生技相關，等於宣告這家 iPhone 金屬機殼的最大製造商，從今起將正式「斜槓」到生技業。

過去，金屬機殼業，一直與高毛利畫上等號；相對組裝業的「毛 3 到 4」，機殼廠的毛利率往往雙位數起跳。以可成為例，2018 年前，不僅毛利率 4 成是司空見慣，更曾連續 5 年每年都賺至少兩個股本；鴻準則有超過 10 年，年年獲利 60 億元起跳、換算至少半個股本。

然而，這個被視為含金量高的產業，卻在過去 14 個月，發生了令人咋舌的轉變。

去年 8 月 13 日，隸屬和碩集團的金屬機殼廠鎧勝，公告下市，後續更遭陸廠立訊併購；5 天後，同屬台灣機殼 3 雄的可成，宣布把旗下的 iPhone 金屬機殼廠全數賣給陸廠藍思；而今再加上鴻準，為何過去幾乎被台廠壟斷、獲利人人稱羨的金屬機殼業，會淪落到賣廠的賣廠、「斜槓」的斜槓？答案，與 3 道逆風有關。

逆風：手機市場停滯 5 年

第 1 道逆風，是停滯的手機市場。過去，金屬機殼產業，幾乎是搭著智慧手機市場的翅膀，而成為當紅炸子雞；但，16 年迄今，該市場不僅陷入停滯，連 3 雄仰賴的客戶蘋果，也沒有置外於這個窘境，研調機構 IDC 便統計，iPhone 已連續 5 個年頭出貨量在兩億支上下。

「可成、鴻準、鎧勝的問題都在他們的大客戶蘋果身上，或許他們都看到了蘋果硬體產品的成長性，已經到了極限。」一名觀察電子業多年的分析師說。

第 2 道逆風，是成本的增加，這還關乎到兩方面，一方面，需求不再成長的蘋果，開始透過向供應商砍價，搾取更多的利潤；另一方面，中國製造的成本，近年也逐漸上揚，一名電子代工業者指出，中國政府對環保的要求逐年提高，屬於高汙染的機殼廠，更是被重點關注對象，導致相關業者環保設備的支出不斷增加。

觀察鴻準、可成財報，在最近 4 年毛利率都出現快速下滑的趨勢。以鴻準為例，16 年的毛利率還有 18％，但到了去年，這個數字萎縮到 6％、僅過去的 3 分之 1；至於可成更劇烈，它從 18 年的毛利率 40％，到 1 年後近乎腰斬到「2 字頭」的 24％。

這幾年中國機殼廠的崛起，更加劇成本的比價效應。一名台灣電子業者就坦言，陸廠在對岸政府的扶持下，人工費用、繳稅成本都比台商低，「台商在稅金上面都跑不掉，這方面很難跟陸廠競爭。」

第 3 道逆風，則是金屬機殼零組件，已從手機外觀件的主角，逐漸退位成「配角」。

4 年前，蘋果首度在 iPhone 導入無線充電時，由於金屬會影響充電效率，因此蘋果順勢把手機背蓋的材質，從金屬換成了同時在外觀更有質感的玻璃；而這兩年，隨著手機進入 5G 時代，法人認為，考量金屬對於訊號的干擾，未來加劇金屬機殼在外觀件的邊緣化趨勢。

來源：《今周刊》 第 1297 期

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