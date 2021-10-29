降溫！戴琪公開釋出美中破冰訊號

週四 (28 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，她的任務就是要「緩和」美中兩國間的緊張關係，公開釋出美中破冰訊號。

在中國並未實現 2020 年 1 月簽署的美中「第一階段」貿易協議的承諾之際，今年 5 月美國貿易代表戴琪和中國國務院副總理劉鶴進行首次對話，10 月 9 日雙方舉行視訊會議進一步會談。

戴琪目標是在美中關係惡化的背景下，緩和兩國緊張關係 (圖片：AFP)

在美中關係惡化的背景下，戴琪週四表示：「她的目標是降溫，以便雙方能有一個理性的關係，就如何穩定我們正在運作的貿易部分進行清醒的對話。」

戴琪提到：「美中關係已像一堆乾柴，而一場誤解很可能引發一場熊熊大火，這對我們所有人都會有非常嚴重的影響。」

美國農業部 (USDA) 預測，隨著中國消費者肉類需求提高，明年美國對中國的雞肉出口預計將增長 3% 至 93 萬噸。

戴琪稱，中國有巨大的市場和龐大的人口，他們都需要食物。中國需要進口農產品，這是國可以提供的。

近期美中高層官員對話頻繁，週二 (26 日) 美國財政部長葉倫和中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，雙方就總體經濟形勢與合作，進行務實、坦誠、建設性的交流。

中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」點出，中美經貿溝通更加廣泛深入，美方兩部門各自分工不同，兩次通話各有側重，在與美貿易代表戴琪的通話中，雙方偏重於經貿領域的交流。與美財政部長葉倫的通話中，雙方繼 6 月之後再度就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行交流。

宋文笛指出，即便美中因台灣議題緊張，拜習破冰也悄然站穩腳跟。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，只要美中之間有足夠的溝通，雙方的目標都是在沒有災難的情況下進行競爭，那麼世界兩個最大的經濟體之間的合作仍是可能的，甚至是可取的，無論他們的言辭如何強硬，他們一直在公開交流。

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 近期證實，中國國家主席習近平將不會出席 G20 峰會，美中兩國元首將在「年底前」安排雙邊視訊會談，但尚未有具體的時程表。