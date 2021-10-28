正隆攜手300家供應鏈節能減排 目標2050淨零碳排

面對全球淨零排放議題，正隆 (1904-TW) 今 (28) 日辦理「2021 年正隆供應商 ESG 大會」，攜手 300 多家供應鏈，聚焦氣候變遷調適、永續發展策略，承諾以循環經濟、提升能源效率和數位轉型，積極減緩氣候風險，目標助力台灣 2050 淨零碳排，邁向地球永續。

正隆近年積極由傳統製紙業，走向低碳製造，透過規模化再生技術，致力發展產品、能源、水 3 大資源全循環，藉由持續的技術開發與設備升級，改造為更環保的智慧再生工廠。

正隆表示，做為全台最大規模的回收紙再生廠商，面對疫情外送文化產生的大量廢紙餐盒，正隆於竹北廠超前部署廢紙容器再生處理，並領業界之先，扶植超過 90 家「在地回收商」幫助供應鏈轉型升級。

面對日益嚴峻的氣候變遷和環境衝擊，正隆購料部協理簡春龍表示，身為國內紙業領導大廠，正隆有責任引領供應鏈夥伴持續精進低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等各個 ESG 面向。

至於採行的方法，正隆表示，將透過務實的供應鏈管理，訂定 SOP、評鑑機制和輔導，建立穩定、永續經營的供應鏈生態。正隆更訂定 2030 年綠色採購占比 45%、在地採購比重 75% 的 ESG 目標，致力於提升供應鏈的永續綠色競爭力。

正隆表示，相對海外紙業大廠擁有豐沛天然資源，如天然氣、水力、生質燃料來源等，台灣本土業者發展淨零條件限制和挑戰相對更多。

正隆強調，正因如此，該公司致力發展可彌補島嶼資源限制的再生技術，使用最少資源、發揮最大價值，並透過數位轉型提升產銷節能效益，以及導入採購平台確保供應鏈不中斷、AI 模擬原物料量價走勢、分享節能資訊等，與供應鏈一起努力邁向 2050 淨零碳排的目標。