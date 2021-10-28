疫情催化金融科技 金管會：營造友善環境與注重資安並重

金管會副主委邱淑貞今 (28) 日出席「2021 台北金融科技論壇」時表示，疫情催化金融科技 (Fintech) 發展，但也要留意潛在的資安風險，以監理機關的立場而言，除了要創造友善的產業生態環境，也要確保金融穩定與資訊安全。

為期兩天的「2021 台北金融科技論壇」今天正式登場，其中國內邀請金管會’中央銀行等專家共同與會，海外則有日本、以色列與波蘭等金融科技代表透過線上視訊模式參與對談。

在金融創新部分，邱淑貞指出，金管會從 2018 年以來逐漸推出監理沙盒等業務試辦機制，同時也設立金融科技創新園區，並且逐步開放 Open Banking、核准純網銀設立執照等。

根據金管會統計，截至今年 9 月底，已有 15 件監理沙盒申請案，有 9 件已獲核准；另外 39 件的業務試辦申請，已有 27 件獲核准通過，目前共有 43 家新創公司進駐金融科技創新園區。

邱淑貞表示，全球新冠肺炎疫情爆發催化金融數位化轉型發展，這也成了業者發展金融科技的重要助力，但相對的也帶來更多的駭客攻擊，進而威脅資訊安全，也因此資安已是發展 Fintech 的重要課題。

邱淑貞並引述世界經濟論壇 (WEF) 在 2020 年發表的報告，強調包括個資外洩、服務中斷、網路駭客等攻擊，將是未來十年需要面對的重要資安議題。

邱淑貞強調，數位金融屬跨國界與跨產業的議題，金管會將持續建立網路與世界各國的監理機關持續交流，希望藉由這次的論壇一起促進金融科技進一步發展。