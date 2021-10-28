瑞儀Q3純益季增46% EPS 3.27元 前三季每股賺9.09元

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，受惠平板、筆電訂單動能穩健，加上業外匯兌挹注，單季稅後純益達 15.21 億元，季增 46.17%、年增 0.39%，每股純益 3.27 元，累計今年前三季純益達 42.28 億元，每股賺 9.09 元。

瑞儀第三季合併營收 137.43 億元，季減 2.05%，年減 12.92%，毛利率 18.57%，季減 0.06 個百分點、年減 2.28 個百分點，營益率 12.91%，季減 0.95 個百分點，年減 3.53 個百分點，加上匯兌利益，稅後純益 15.21 億元，季增 46.17%、年增 0.39%，每股純益 3.27 元。

累計瑞儀前三季營收 418.43 億元，年增 5.7%，毛利率 18.29%，年減 0.7 個百分點，營益率 13.03%，年減 1.11 個百分點，稅後純益達 42.28 億元，年增 6.5%，每股純益 9.09 元。

展望未來，瑞儀認為近兩年淡旺季效應並不顯著，訂單能見度維持三個月，但法人看好，隨著蘋果 (AAPL-US) 正式推出搭載 MiniLED 背光的 MacBook Pro，瑞儀第四季營運將再優於第三季。