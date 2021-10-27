台股2022年投資備忘錄 釐清循環與趨勢性議題

時序進入第四季，全球經濟重啟之際，卻迎來通貨膨脹、供應鏈缺貨、原物料漲價、中國限電，令投資人神經緊繃，股價也將反映 2022 年的情勢。《財訊》指出，從更長遠的格局來看，美中競爭持續，地緣政治對經濟、科技、供應鏈移動的影響既深且遠，投資人應釐清循環與趨勢性議題，區分短線炒作、長線趨勢，才能從容擬定投資策略。

根據《財訊》報導，全球疫苗覆蓋率提高、口服藥有初步成果，有助 2022 年經濟正常化，即使不一定能回到 2019 年，應可判斷最差情況已過，而通膨、供應鏈、地緣政治、中國政經環境等變數都會影響投資決策。此時，最重要是區分循環性、結構性因素，循環性是短期波浪，終究要回歸過去慣性，屬於「回得去」，可借鏡歷史經驗；至於結構性因素則是趨勢性變化，已經「回不去了」。

在疫情受控、經濟重啟的前提下，近期全球的物價上漲加速，會持續多久呢？通膨現有兩派說法，一是疫情造成供應鏈不順；二是全球資金過度氾濫。貝萊德策略分析師 Jean Boivin 認為，通膨是因經濟重啟，而非能源價格上漲推動，目前全球經濟活動仍遠低於長期水準，供應最終會跟上，以滿足需求，預計物價壓力會持續到 2022 年，但會隨著供需平衡而緩解。

代表原物料價格的 CRB 指數，目前約 238 點，僅是 2008 年高峰的一半，但是美國的消費者物價指數 (CPI) 年增率，今年 9 月高達 5.4%，與 2008 年 8 月的 5.6% 很接近。

(圖：財訊提供)

各項原物料、運價約在 2021 年 4 月起漲，接著東南亞疫情失控，第 3 季中國限電，這都始料未及，如果疫情能夠好轉，最遲到 2022 年 4 月，物價基期墊高，通膨應可有效控制。另一方面，美國聯準會最快從 11 月起縮表，收回氾濫的流動性，雙管齊下治物價，雖然通膨比聯準會預期的更高、持續更久，但終究會隨著疫情平復、供應鏈正常而回復。

《財訊》報導指出，從現在起半年，打著通膨的旗號，種種原物料、產品可能因供需不順而漲價，形成股市短線炒作的絕佳題材。投資人可以藉機想清楚，各個產業基本面不同，最後還是回到正常的供需關係。

在投資雷達表上區分趨勢性、循環性的議題，至關重要，趨勢性議題是進三步、退一步；但循環性是進五步、退五步，甚至是退七步，有如波浪的反覆退潮。就像成長股和景氣循環股的差別，成長股能夠持續享有高本益比，景氣循環股的本益卻不高，而且是買在高本益比，賣在低本益比。