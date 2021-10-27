LG化學投資Toray匈牙利隔離膜子公司 將成營運主體

日本東麗 (Toray)(3402-JP) 週三 (27 日) 宣布，該公司旗下從事鋰離子電池隔離膜製造、生產的全資子公司，位在東歐匈牙利的 Toray Industries Hungary Kft.(簡稱 THU)，將成為東麗和韓國 LG 化學 (051915-KR) 所共組的合資公司，雙方出資各半。未來公司名稱也將改為 LG Toray Hungary Battery Separator Kft.(簡稱 LTHS)。

LG 化學將向 THU 出資 430 億日圓，在 2022 年前半，東麗和 LG 化學將會共同成立合資公司，THU 也將改名為 LTHS。在經過 2 年半後，東麗會將 20% 的持股賣給 LG 化學，屆時 LG 化學也將成為 LTHS 的營運主體。

東麗方面表示，關於這次合資公司的設立對於合併業績所帶來的影響，經過該公司的評估之後預料會產生大約 100 億日圓的稅後收益；而對於財測所造成的影響，目前仍在仔細評估當中。

今後合資公司的 LTHS 將利用 THU 的現有設備來生產車用鋰離子電池所使用的隔離膜，產品也將銷往 LG 集團的歐美據點。

另外，為因應今後的需求擴大，現有 THU 廠區內也將強化製膜設備，並且推動全新塗膜設備的導入。