紓解塞港壓力 白宮擬推計畫助美西港口實現全天候營運

為趕在假期銷售旺季來臨前紓解塞港問題，美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (13 日) 將與部分企業、港口代表以及工會召開視訊會議，向實現美西港口 24 小時營運的計畫邁進。

據了解，上述計畫核心在於讓零售商、托運人延長在長堤港和洛杉磯港的夜間與週末營運時間，作為美國前兩大貨櫃港，長堤港 (Port of Long Beach) 和洛杉磯港 (Port of Los Angeles) 的吞吐量總計約占全美逾四成。

代表美西港口數千位工人的美國國際碼頭和倉儲公會 (ILWU) 也將參與本次會議。ILWU 此前曾表示，願意推動額外的輪班作業。

此外，長堤港執行董事 Mario Cordero 已在上月宣布延長夜間營運時間，洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 則宣布延長週末營業時間。

對拜登政府來說，延長港口與貨運鐵路沿線、倉庫以及航運樞紐的運作，可能是縮短卸貨時間並緩解供應鏈壓力最快且最有效的方式。

一位政府官員透露，拜登總統周三也將與聯邦快遞 (FDX-US)、UPS(UPS-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 等企業召開圓桌會議，就如何解決物流、供應鏈瓶頸等問題進行討論，並宣布延長營業時間。

官員續稱，鑑於聯邦政府幾乎無法利用強迫的方式，要求民間企業提升運輸效率或縮短運輸時間，供應鏈基本上掌握在民間企業手中，這也是為什麼政府必須和民間企業攜手合作，共同解決這些問題。