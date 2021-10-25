中光電Q3每股賺1.45元寫近11季新高 總經理由吳秀蕙新任

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (25) 日公布第三季自結，受惠影像、節能兩大產品線出貨同步暢旺帶動，單季純益 5.69 億元，季增 3.86%、年減 2.72%，每股純益 1.45 元，創近 11 季單季新高，前三季純益達 15.04 億元，每股賺 3.77 元，董事會也通過總經理由策略長吳秀蕙新任。

中光電第三季營收 130.45 億元，季增 11.99%、年增 9.26%，毛利率 17.97%，季減 0.47 個百分點、年增 0.34 個百分點，營益率 4.72%，季增 1.41 個百分點、年增 1.76 個百分點，稅後純益 5.69 億元，季增 3.86%、年減 2.72%，每股純益 1.45 元，為 2019 年以來單季新高。

累計中光電前三季營收達 347.18 億元、年增 12.2%，毛利率 17.71%、年增 0.27 個百分點，營益率 3.11%、年增 1.55 個百分點，稅後純益 15.04 億元，年增 31.7%，每股純益 3.77 元。

營運方面，中光電認為 10 月兩大產品在長假、缺料影響下，出貨量都將小幅下滑，其中，影像產品受工作天數減少，估整體出貨量將月減約 2 成，但因高階產品出貨比重成長，產品月平均出貨單價可望增加 15%，抵消部分出貨下滑影響，節能產品也因 9 月季底效應過後，估出貨量將下滑。

中光電明 (26) 日也將召開法說會，預期將公布第三季完整財報，並進一步釋出第四季、明年營運展望。