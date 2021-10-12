中光電Q3營收寫近七季新高 10月出貨保守

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收，旗下影像、節能兩大產品線出貨同步成長，帶動單月營收達 48.88 億元，月增 18.1%、年增 12.8%，創下近 34 個月新高，第三季營收 130.46 億元，季增 12%、年增 9.3%，也攀上近七季高點，展望 10 月，中光電保守預估，在長假、缺料影響下，出貨量將小幅下滑。

中光電累計今年前三季營收達 347.19 億元，年增 12.2%。從個別產品線觀察，中光電表示，影像產品 9 月受惠教育、標案出貨成長，單月出貨量達 8.6 萬台，月增 46%，累計第三季出貨量 21.05 萬台、季減 3%，略低於預期，累計前三季出貨量則達 62.42 萬台，年增 11%。

展望十月，中光電預期影像產品將受工作天數減少、部分物料吃緊影響，估整體出貨量將月減約 2 成，但因高階產品出貨比重成長，預期產品月平均出貨單價可望增加 15%，抵消部分出貨下滑影響。

節能產品方面，中光電指出，受惠大尺寸電視、PID、筆電機種出貨暢旺，9 月節能產品出貨量達 626.5 萬片 / 台，月增 16%、年增 44%，第三季出貨量 1668 萬片 / 台，季增 19%，優於原預期，累計前三季出貨量達 4325 萬片 / 台，年增 31%。

中光電表示，展望 10 月，整體大尺寸電視、PID、筆電機種需求仍在高檔，但受十月長假工作天數減少、高基期影響下，估 10 月節能產品出貨量將較 9 月小幅下滑。