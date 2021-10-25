大摩：上調特斯拉目標價至1200 美元

以 Adam Jonas 為首的大摩 (Morgan Stanley) 研究團隊在週日 (24 日) 發布的報告中，將美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的目標價調升至 1200 美元。

在特斯拉發布了強勁的第三季財報後，大摩將特斯拉的目標價由先前的 900 美元上調至 1200 美元，並將投資評級維持在「加碼」。同時也將特斯拉的牛市目標價上調至 1,600 美元。

Jonas 表示，大摩將特斯拉目標價的調升主要是由於該公司電動車銷量的增加。根據財報，截至 9 月 30 日，特斯拉第三季交車量 24.1 萬輛，季增 20%，年增 70%，總生產則達 23.8 萬輛。特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 於電話會議中表示，Model S 產量已上升，而 Model X 正在加速量產。

此外，大摩也將 2021 年至 2030 年期間的電動車產量平均複合年增率 (CAGR) 預估由 23% 調升至 28%，略高於同時期整體電動車市場的 26%。特斯拉第三季財報中重申今年超過 75 萬輛的交車目標，並預計多年內交車量仍能實現年均成長 50% 的成績。

報導指出，特斯拉在週末還將 Model S 和 Model X 兩款車型 Long Range 版的售價提高了 5000 美元，分別達到 94,990 美元和 104,990 美元。

由於晶片短缺持續，加上市場需求強勁，特斯拉交車時間被迫延長，目前一週前才剛上市的新版 Model X 預期一年後才能夠交車。

特斯拉在財報中表示，第四季產量將取決於外部因素影響程度，包括晶片短缺、港口堵塞和限電，這些問題正持續影響廠房運作能力。

此外，特斯拉也表示，近期原物料飆漲，目前主要暴露風險為鎳和鋁，正積極供應商簽訂長約分攤成本。