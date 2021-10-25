萬事達卡攜手數位交易平台Bakkt 提供加密貨幣交易服務

CNBC 周一（25 日）報導指出，萬事達卡將攜手虛擬貨幣交易平台 Bakkt，使其支付網路上的數千家銀行和數百萬商家能將加密技術整合到他們的產品當中，讓用戶能使用加密貨幣交易與消費。

萬事達卡為達成此目標，正與洲際交易所（ICE）旗下虛擬貨幣交易平台 Bakkt 洽談合作計畫，並將於周一晚些時候在拉斯維加斯舉行的年度 Money20/20 會議上宣布合作關係。

客戶將可以使用比特幣錢包、信用卡與簽帳金融卡獲得加密貨幣獎勵，還可以使用數位資產消費、以及將航空公司或飯店消費的累積點數轉換為比特幣。

消息傳開後，Bakkt(BKKT-US) 股價飆漲 71.53%，每股暫報 15.66 美元。Bakkt 是透過與特殊目的收購公司 VPC Impact Acquisition Holdings 合併借殼上市，上周才正式在紐交所交易。

負責萬事達卡數位合作關係的副總裁 Sherri Haymond 受訪時表示，希望能替所有合作夥伴新增加密貨幣服務能力，無論是銀行、金融科技公司或者商家，都可與透過 Bakkt 的平台整合，向客戶提供購買、出售與持有加密貨幣的服務。

萬事達高層發言意味著，美國民眾賺取與消費比特幣或其他加密貨幣方式將更進一步擴張，萬事達卡在全球支付網路領域占有主導地位，與全球超過兩萬家金融機構建立合作關係，該公司稱，目前萬事達卡使用張數達到 28 億張。

Bakkt 執行長 Gavin Michael 表示，除了為銀行提供加密貨幣錢包與信用卡外，這一合作也意味著，即使是商家與餐廳也可以提供比特幣作為消費獎勵，而非傳統的酬賓累點，現有的點數也可以按照公司設定的利率轉換成加密貨幣。

Michael 在受訪時說：「我們正在降低進入門檻，讓民眾能拿如酬賓點數換成加密貨幣，這是一個很容易執行的計畫，因為民眾不用投入現金，只需使用現有的閒置資產便能獲得加密貨幣。」

截稿前，萬事達卡 (MA-US) 股價上漲 0.98%，每股暫報 362.19 美元。