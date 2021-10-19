華爾街：油價再飆漲下去 恐拖累股市

一位華爾街分析師表示，油價飆升可能是股市自 9 月初以來橫盤整理的部分原因，因為原油高漲到已經邁入影響經濟活動的水準。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 週日報告研究近月 WTI 原油期貨價格 24 個月移動平均線的偏差。他指出，當價格高於 24 個月移動平均線 57% 時，前 5% 的觀察值隨後經濟就放緩。(見下圖)

目前這個「價格高於 24 個月移動平均線 57% 」的水準為每桶 82 美元，上週五 11 月交割的 WTI 原油期貨就收盤高於此水準，並觸及近 14 年高點。週一 WTI 原油又小幅上漲，但 Brent 原油表現相反。

Emanuel 寫道：「這樣的油價力道可能讓 S&P 500 指數自 9/2 高點以來區間波動的本質，同時伴隨企業獲利預期趨於平穩、Fed 更加鷹派以及公眾資金流動情況參差不齊。」

S&P 500 於 9 月 2 日收 4536.95 點創下紀錄，但隨後 9 月小幅下跌，到 10 月 2 日已自高點回落 5.2%，此後該指數走穩，周五收盤距離紀錄高點下滑 1.5%，而道指上週五與 8 月 16 日創下的收盤高點 35625.40 點距離不到 1%。

截至週五， S&P 500 今年迄今強勁上漲 19%，而道指同期漲逾 15%。小型股羅素 2000 指數週五收盤較其 3 月 15 日創下的紀錄高點 2360.17 點還差 4%，但今年迄今也有 14% 漲幅。

他表示，過去在油價飆漲後出現的經濟放緩「也伴隨著股市波動加劇，儘管中期小型股表現出色。」他使用下表來說明過去原油價格上漲對股市的影響。

WTI 原油今年迄今已上漲 68%，而 Brent 原油今年迄今上漲 72%，與去年 4 月油價摔入負價領域已是天壤之別。

隨著全球經濟復甦，原油價格上漲。最近，颶風導致墨西哥灣停產、OPEC + 也一直難以滿足產量配額，這些被認為是供應緊繃的主要驅動因素。

與此同時，市場對對油價上漲的擔憂已經浮出水面，尤其是對運輸等燃料敏感行業。達美航空 (DAL-US) 上週表示，近期燃料價格上漲，第四季恐難以保持獲利。

Renaissance 宏觀分析公司分析師上週表示，原油價格飆漲，已接近通常會壓抑 S&P 500 遠期收益的歷史水準，但同時也指出，目前對能源價格上漲最敏感的產業，其表現尚未達到歷史預期的糟糕程度。