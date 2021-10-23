〈能源盤後〉WTI原油連漲9週 創有史以來最長漲勢

週五 (22 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油期貨價格創下連續第九週上漲，係由旅行限制放寬、美國原油生產復甦緩慢，以及對假期能源需求增加的預期心理所推動。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 1.5%，收每桶 83.76 美元。

WTI 最近月原油期貨價格本週收高 2.6%，是第九週上漲，根據道瓊市場數據，此為 WTI 最近月原油期貨價格回溯至 1983 年 4 月有記錄以來最長漲勢。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 92 美分或 1.1%，收每桶 85.53 美元，本週收高 0.9%。

WTI 原油期貨價格本週稍早收在 7 年高點，而 Brent 原油則是居於 3 年高點。

基礎設施資本顧問公司執行長 Jay Hatfield 表示：「隨著疫情到達高峰，且美國開放接種過疫苗的旅客入境，原油漲勢持續 3 個月近 30%。我們預期這漲勢會持續下去，因為我們將邁入 11 月，天氣越寒冷就激發更多取暖石油的需求，且假期會推動汽油需求上升。」

基礎設施資本顧問公司預期，2022 年石油交易價格將介於 80 美元至 100 美元區間，理由是「國際旅行相關的需求增加，且燃料轉換帶來的需求增加，以及全球天然氣交易價格轉換後等同每桶 180 美元的石油。」他說。

週四交易，原油價格回落，在 EIA 報告顯示上週天然氣國內庫存大於預期後，天然氣價格也下降。根據媒體報導，

週三交易，中國將採取措施以降低創紀錄的煤炭價格，該消息令早盤的石油交易承壓，隨後 EIA 數據顯示，美國原油庫存意外下降提振了當日的價格。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，全球石油庫存水準仍緊繃，因為需求成長依舊穩健，但產量增長卻滯後。OPEC + 堅持每月增產 40 萬桶 / 日，而美國上週產量實際上下降了，後疫情時期的生產復甦很緩慢。

貝克休斯 (BKR-US) 週五數據表明石油產量可能下降，因為本週美國活躍的石油鑽機數量下降少 2 個，降至 443 個，為 7 週以來首次下降。

價格期貨集團的高級市場分析師 Phil Flynn 週五指出，12 月交割的 WTI 原油期貨 (目前最近月期貨) 與明年 12 月交割的 WTI 原油期貨的價差很大，而明年 12 月交割的 WTI 原油期貨表明供應短缺。

「你看到這兩者價差已經大到多年未見的程度，今年 12 月交割的原油價格正在上漲，但後者卻滯後。這點顯示，俄克拉荷馬州庫欣石油儲存中心的 WTI 原油期貨儲備量『基本上是空的』，因為大眾在前端盡可能搶買大量原油。」Flynn 說。

最近原油價格上漲至多年高位，與天然氣價格飆升有關，因為高價格迫使公用事業公司以石油取代天然氣和煤炭以運作發電，因此原油需求增加，尤其是在中國和其他亞洲國家最明顯。

Sevens Report Research 週五分析報告指出，「能源大宗商品不可能天天上漲，我們可預期該板塊將保持波動。但歸根結底，供應仍然有限，需求強勁，倘若天氣提早進入冬季，且開始變得寒冷，就該準備好迎接能源商品的價格上漲。」

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