〈焦點股〉特斯拉更換電池 5檔材料供應鏈放量噴漲停

特斯拉近來股價屢創新高，日前宣布全球標準車款改用磷酸鐵鋰電池 (LFP)，並早已向寧德時代簽訂長約，市場看好台廠相關供應鏈可望跟著吃香喝辣，今 (25) 日在買盤追捧下，康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)、聚和 (6509-TW) 三檔電池材料相關個股，均攻上漲停板，中碳 (1723-TW)、立凱 - KY(5227-TW) 也一度亮燈漲停。

特斯拉利多頻傳，股價衝破 900 美元改寫新天價，日前在法說會上公布財報，今年第三季營收、獲利及毛利率皆創新高，並宣布磷酸鐵鋰電池的 Model 3、Model Y 不再是中國獨享，全球標準車型都會換上磷酸鐵鋰電池，而特斯拉早已向寧德時代簽訂長約至 2025 年 12 月底，激勵寧德時代今天股價大漲逾 3%。

鋰離電子四大元件有正極、負極、隔離膜及電解液，其中台廠正極材料的康普、美琪瑪，今天連袂亮燈漲停，美琪瑪來到 142 元，創 4 年新高，午盤成交量能已超過 3.5 萬張，康普衝上 140.5 元，也攀上 3 年半高點，盤中近 4000 張委買單高掛。

化工廠聚和主要生產鋰電池添加劑、鋰離子電池電解液，今天同步吸引買盤進駐，股價亮燈漲停，達 67.8 元，創波段新高，午盤成交量爆出逾 6 萬張，為 22 日全日成交量能的 2.5 倍。

高端磷酸系鋰電材料廠立凱 - KY 盤中觸及漲停價 32.2 元，買氣熱絡，負極材料中碳同步攻上漲停板 130.5 元，盤中寫下逾 2 年新高，電池材料相關族群成為市場多頭焦點。

電動車電池需求大爆發，據悉，美琪瑪、康普已獲歐美政府、日韓客戶、國際礦商三大單位上門談合作，盼前往海外設廠，凸顯兩家廠商技術獲認可。立凱 - KY 日前也證實，今年底前確定策略投資人，屆時隨著資金到位，可望進一步拓展業務，顯現電池供應鏈雛形正逐步成形。