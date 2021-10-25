00892成分股調整 半導體迎接2022年換機潮後市可期

富邦台灣半導體 ETF(00892-TW) 今 (25) 日公告成分股調整，預計刪除松翰 (5471-TW)、新增昇佳電子 (6732-TW)，富邦投信表示，2022 年換機潮將帶動晶片需求持續強勁，半導體後市可期。

富邦台灣半導體 ETF 經理人陳靜如表示，00892 所追蹤的「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」每年於 4 月及 10 月進行指數調整，以獲利能力指標 GPA(營業毛利 / 總資產) 挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司，本次指數調整成分股預計刪除松翰、新增昇佳電子。

陳靜如表示，調整後價值鏈類別及權重分別包含：上游材料與元器件 11.63%、製造設備 2.06%、半導體生產商 40.68%、積體電路 41.04% 及外包組裝和分銷 4.59%，調整後仍持續涵蓋台灣完整的半導體產業鏈，擁有台灣半導體產業的競爭優勢。

進一步觀察 00892 的前十大成分股，截至今日，持股台積電 25% 占比最高，另一半導體「護國神山」聯發科有 6% 持股，聯電、聯詠、瑞昱、環球晶、力旺也皆為 6%，世界 5.61%、譜瑞 - KY 為 5.56%、穩懋 4.43%。

自 2020 年全球爆發新冠疫情以來，全球半導體晶片持續供不應求，根據調研機構 Susquehanna Financial Group 統計，2021 年 9 月的晶片交貨周期較 8 月增加 5 天至 21.7 週，已連續 9 個月呈現上升趨勢，並持續創機構統計以來新高，顯示晶片持續短缺；也帶動 00892 於 6/10 掛牌後表現不俗。

陳靜如進一步分析，2022 年將迎來多數電子應用產品的轉換與持續普及，如 5G 手機、新機種伺服器的滲透、無線網路新世代的 WiFi6，以及車用半導體應用需求持續升級，全球半導體製造商龍頭台積電於最近一次 10 月 14 召開的法說會中明確表示，其產能滿載至 2022 年底，並將赴日本設廠以滿足市場需求；且今明兩年預估全球將會新建共 29 家晶圓廠來加大產出。

台積電近期公布的財報表現也十分亮眼，9 月營收新台幣 1526.85 億元，月增 11.1%，年增 19.7%。創歷史新高；第 3 季合併營收為新台幣 4146.7 億元，季增 11.4%、年增 16.9%，創歷史新高。預估第 4 季合併營收約在新台幣 4312 至 4396 億元，平均季增 4.5%，將會再創新高。因此陳靜如認為，即使「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」調整成分股，仍擁有相當的競爭優勢。