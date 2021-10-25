〈台經院看景氣〉製造業營業氣候連5跌 服務業轉強呈現連2增

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 9 月營業氣候測驗點調查，製造業為 101.64 點，較上月減少 1.99 點，呈現連 5 月下滑態勢，服務業為 95.38 點，月增 2.11 點，呈現連 2 月上揚，而營建業為 110.82 點，月增 3.78 點，也呈現連 3 升。

製造業方面，台經院調查，認為當 (9) 月景氣為「好」的廠商比率為 20.0%，較 8 月減少 6.1 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 25.4%，較 8 月增加 1.0 個百分點，化學工業和紡織業廠商看壞當月景氣，而權重較大的電子機械業與鋼鐵基本工業看壞當月景氣的廠商比例略高於看好。

而整體製造廠商對未來半年景氣看法中，看好者減少 3.5 個百分點至 27.8%，看壞比率增加 4.0 個百分點至 18.9%，以化學工業和橡膠製品業看壞未來半年景氣表現，其餘產業則看好或持平看待。

台經院說明，儘管半導體供應鏈維持產能緊繃、報價上揚，不過，由於宅經濟需求漸趨緩和，部分電子零組件廠商進入庫存調整期，使相關產品需求成長力道減弱，使製造業廠商對當月和未來半年景氣看法均較上月略呈悲觀。

服務業方面，對當月而言， 有近一半比例的餐旅業者看好，也有 30% 比例的保險業者看好，但有超過 90% 比例的證券業者看壞。

台經院指出，受惠於防疫政策持續鬆綁，餐廳放寬使用隔板、梅花座和維持社交距離等規定，配合政府多項振興措施正式上路，再加上消費旺季來臨，有助於零售業和餐旅業者看好未來半年景氣表現。