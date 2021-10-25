網家囊括國家品牌玉山獎四大獎 成首家獲獎電商業

電商集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 繼日前榮獲 2021 年亞太傑出企業獎，於 10 月 21 日再獲「國家品牌玉山獎」四大獎，包括 PChome 勇奪「傑出企業類」全國首獎最大獎項，以及「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」，同時，網家執行長暨總經理蔡凱文也榮獲「傑出企業領導人獎」肯定。

國家品牌玉山獎主要頒獎給國內產業界重要標竿，堪稱國家品牌最高榮耀，此次獲獎，PChome 獲產官學各界評審高度肯定，並成為國家品牌玉山獎設立 18 年以來，首家獲獎的電商企業。

網家執行長暨總經理蔡凱文 (右) 榮獲「傑出企業領導人獎」，從經濟部長王美花 (左) 手中接下獎座。(圖：網家提供)

蔡凱文表示，首度參獎便獲頒四項殊榮，感謝國家品牌玉山獎對 PChome 的青睞和肯定，尤其在傑出企業獎獲最高榮譽的全國首獎，是相當大的榮耀與鼓勵，也象徵著一份重大的責任。

蔡凱文強調，PChome 已陪伴消費者度過逾二十個年頭，展望未來，服務不會設限、創新不會停歇，PChome 將持續關注社會並積極滿足消費者的全方位需求，致力實踐共創共享、共生共榮的生態圈，期許下個二十年，PChome 仍是大眾心中最值得信賴的品牌。

圖：網家提供。

國家品牌玉山獎是台灣企業爭相角逐的獎項，每年參賽件數屢創新高、競爭空前激烈，由中華民國國家企業競爭力發展協會、國家品牌玉山獎甄選活動委員會共同舉辦，邀集產、官、學界專家共同評選。

除了此次大獲國家品牌玉山獎多個獎項肯定，網家日前也獲得亞洲企業商會舉辦的 2021 年亞太傑出企業獎 (APEA)，以企業經營、品牌影響力、永續發展等多元面向的傑出表現獲頒三座大獎肯定，包括「優異勵志品牌獎」、「企業躍進獎」兩項獎項，以及蔡凱文獲「卓越企業領袖獎」，成為台灣第一家獲獎的電商企業，也是台灣唯一勇奪三項獎項的企業。

蔡凱文說，網家秉持著「Everyday Reliable」和「堅持創新，創造價值」的核心經營理念，屢獲國內外多項大獎肯定，未來也將在公司治理、環境保護、社會責任等多元面向持續投入，達成企業持續成長與永續發展的目標。

展望未來，網家期許，以企業獨有的「創業精神、大膽創新、創造價值」DNA，在瞬息萬變的環境中展現經營韌性，透過前瞻性視野將挑戰化為商機，並持續關注社會、積極滿足消費者的全方位需求，實現在地共生共好的經營理念，進而達成企業永續發展的目標。