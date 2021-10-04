〈中經院發布PMI〉擴張趨緩 9月我製造業PMI跌至近1年來低點

中華經濟研究院今 (4) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續跌 4.3 個百分點至 57.8%，創去年 10 月以來低點，同時，製造業未來六個月展望指數續跌 5.8 個百分點至 55.5%，也創去年 9 月以來低點。

中經院院長張傳章指出，製造業擴張確有趨緩現象，由於 9 月記憶體、智慧型手機和面板等出貨量都有下修狀況，再加上國際總經面風險有增加，未來展望有待密切觀察，所幸，出口目前表現仍暢旺，預估到明年第一季前仍會維持穩定成長。

此外，對於中國恒大今日無預警停牌，張傳章分析，對台股難免有影響，但若只是單一事件未引發連鎖反應，中國政府應有能力處理，但仍要密切留意後續變化。

9 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

不過，新增訂單和生產指數分別續跌 8.8、5.9 個百分點至 53.5%、57.0%，皆創年 7 月以來最慢擴張速度；人力僱用指數續跌 3.8 個百分點至 54.5%，為去年 11 月以來最慢擴張速度。

而塞港問題持續，使供應商交貨時間指數已連 11 個月維持在 60.0% 以上，惟指數回跌 0.5 個百分點至 69.1%。

存貨指數在 7 月攀升至最高點後，已連續 2 個月擴張速度趨緩，指數續跌 2.3 個百分點至 55.1%。

另外，製造業首次連 3 個月回報客戶存貨過高，指數為 51.8%；而原物料價格指數續跌 2.2 個百分點至 77.9%，創去年 12 月以來低點。

至於未完成訂單指數續跌 2.6 個百分點至 56.1%，也是去年 9 月以來最慢擴張速度。

六大產業中有五大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (60.4%)、電力暨機械設備產業 (60.0%)、交通工具產業 (59.5%)、食品暨紡織產業 (54.7%) 與基礎原物料產業 (54.4%)，不過，化學暨生技醫療產業 (49.5%) 轉為緊縮。