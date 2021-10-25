〈商品報價〉海岬型暴跌 BDI寫9個月以來最慘一天

海岬型運費上周五 (22 日) 暴減近 6000 美元，拖累波羅的海綜合指數下挫 243 點，或 5.22% 至 4410 點，創下 9 個月以來最大日跌幅，周線下跌 9.15%。

海岬型運費指數 (BCI) 大幅回落 713 點，或 10.31% 至 6205 點，平均日租金下降 5911 美元至 51463 美元；一周運費就跌掉 12590 美元，單周累計下 20.11%。

散貨船船東指出，海岬型船運價原本就有大起大落的特點，而中國為了響應明年 2 月即將舉行的北京冬奧會，正在執行嚴格的環保限產政策，粗鋼減產計劃將持續到明年第一季。加上十一長假之後，塞港現象也有所改善，致使海岬型運費開始下調。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續漲 23 點，或 0.53% 至 4327 點，創 11 年新高，平均日租金增加 208 美元至 38945 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 轉跌 40 點，或 1.1% 至 3584 點，結束連 11 個交易日的漲勢。

業界人士表示，隨著美國穀物出口旺季到來，中小型船運價正逐漸增長，從後續運價走勢來看，今年最後兩個月中小型散貨船的業績表現會優於海岬型船。

鐵礦砂部分，天津港進口價反彈 2.47% 至 120.40 美元，周跌 4.06%；連續月紐約鐵礦石上漲 2.65% 至 119.39 美元，周跌 0.99%。