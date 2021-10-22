中國施壓後煤價連三崩 恐觸發休市一日規定

周五 (22 日) 中國原物料期貨開盤再度重挫，純鹼主力合約跌停，鄭煤崩跌 9.9%，玻璃重挫 8%，滬鋁、螺紋鋼等商品跌幅均超過 5%。值得一提的是動力煤，已連續三天崩盤，前兩個交易日均以跌停作收。

而依照交易規定，動力煤期貨如果連續 3 個交易日跌停，交易所將會進一步採取風險控管措施，包含暫停交易一日等。

為了避免限電問題擴大，中國政府從煤價著手，直接干預市場價格，期望電廠發電成本降低，刺激電廠發電以滿足冬季暖氣供應及產業生產需求。

(圖片: AFP)

近期中國發改委表示，由於煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推升下游產業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，引發各界強烈反彈。針對上述情況，為做好煤炭市場保障供應穩定價格的工作，發改委將召集相關產業，研究依法對煤炭價格實施干預措施。

另一方面，中國證監會也稱，為進一步服務大宗商品保障供應穩定價格，強化期貨市場監管，證監會將積極主動指導交易所採取提高手續費標準，緊縮交易限額等措施，以抑制過度投機，杜絕資金惡意炒作商品價格。

同時，保持對期貨市場違法違規行為零容忍的高壓態勢，擴大對操縱等違法違規行為的打擊力道，維護市場良好秩序。

而在中國高層接二連三的放話後，從煤價開始出現崩盤，一路擴散到其它原物料報價，已經不止煤、鐵、鋁等價格下挫，豆粕、豆油、白糖、玉米等農產品也受到波及。

