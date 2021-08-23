美國8月Markit綜合PMI降至55.4 觸8個月低點

IHS Markit 週一 (23 日) 發布美國 8 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受原物料短缺、病毒蔓延及產能受限影響，美國經濟活動擴張力道已浮現放緩跡象，尤其是服務業，8 月綜合 PMI 下滑至 55.4，寫 8 個月新低。

8 月 Markit PMI 報告：

綜合 PMI 初值報 55.4，前值報 59.9

服務業 PMI 初值報 55.2，前值報 59.9

製造業 PMI 初值報 61.2，前值報 63.4

製造業產出初值報 56.3，前值報 59.7

藍：服務業 PMI，綠：製造業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

8 月製造業 PMI 降至 61.2，觸 4 個月新低，服務業 PMI 降至 55.2，觸 8 個月新低，雖然仍處擴張區間，自從今年 5 月登上紀錄新高以來，服務業 PMI 已連續 3 個月下滑。

按產業來看，製造業新訂單增長雖稍微放緩，但客戶需求依舊強勁，不過，因供應鏈中斷持續發酵，製造業供應商交貨時間寫下 2007 年以來最長。

另一方面，Covid-19 確診數增加，持續拖累服務業的新業務增長，對疫情的不確定性也打壓外國客戶需求，服務業出口訂單為 2 月以來首度下滑。

與此同時，嚴重供應鏈中斷導致企業成本負擔加重，投入品價格通膨以史上第二快速度增長，企業也試圖將更高的價格壓力轉嫁給消費者，使銷售價格進一步提升。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，除了供應鏈延宕使交貨指數再創新高，企業對於人力召募的不滿情緒也日益高漲，不是找不到員工，就是面臨現有員工離職的情況，使就業成長寫下去年 7 月來最低。

他續指，因材料和勞動力短缺繼續推升成本壓力，物價可能持續上揚，不過若需求隨著確診數增加而降溫，物價壓力可能稍微緩解。