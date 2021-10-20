福斯汽車執行長：全球晶片短缺將持續至2022年

全球晶片供應問題持續，對汽車業造成衝擊。福斯集團美國區執行長 Scott Keogh 在週二 (19 日) 預期，全球晶片短缺的問題，將會持續到明年。

Keogh 表示：「毫無疑問，晶片短缺的問題將會持續到 2022 年，並且至少會延續到明年下半年。」Keogh 也補充表示，雖然相關問題可能在今年第四季有所緩解，但是汽車業仍然無法滿足市場需求。

晶片短缺問題，已經使全球各地的汽車製造商被迫削減汽車產量，隨著汽車成本價格上漲，車商也藉此提高了售價。

目前汽車製造商在幾乎每個零組件中都使用到晶片，像是煞車感測器、動力傳動系統、娛樂系統等。「歷史上來看，我們所做出的決定，好像都是以晶片是無限量供應為前提，因此幾乎每個模組都需要一個晶片。」Keogh 說道。

Keogh 認為，在不久的將來可能會出現轉變，汽車製造商將努力減少汽車所需的晶片數量。他認為，在如今的情況下，進行汽車開發時，應該要開始思考晶片短缺的問題，並嘗試以更少的晶片採用更多的模組。

Keogh 也表示，如今所面臨的挑戰是晶片短缺的問題，而接下來要面對的挑戰將會是電動車需求的不斷增長，以及電動車電池的供應問題。

電子產業分析機構 Supplyframe 則預期，晶片短缺將持續到 2023 年，並且與傳統的短缺不同。Supplyframe 行銷長 Richard Barnett 認為，晶片荒將會是一波又一波的出現。