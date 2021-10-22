美國與歐洲5國達成協議 以結束數位稅爭端

美國和 5 個歐洲國家政府達成一項協議，以解決針對美國科技巨頭的數位稅爭議。

根據周四發布的聯合聲明，美國與英國、法國、義大利、西班牙和奧地利，就「從現有數位服務稅向新的多邊解決方案過渡」達成一致，承諾就此問題繼續建設性的討論。

136 個國家先前於 10 月 8 日簽署了全球稅改計畫，同意取消其數位稅，並採取 15% 的全球最低公司稅，預計世界各國領導人將於 10 月 30-31 日在羅馬舉行的 G20 峰會上批准協議。

根據周四宣布的協議內容，歐洲 5 國仍會保留數位稅，直到 2023 年全球稅收協定生效。不過，這些國家在 2022 年 1 月之後所收的數位稅，如果超過了新規則必須支付的金額，將被計入未來的納稅之中。

作為交換，美國同意放棄對這 5 個國家的關稅報復計畫，之前這些關稅已經先暫停。

周四協議的文本表明，如果到 2023 年 12 月，全球協議未能生效，此次有關數位稅的協議將作廢，歐洲國家會繼續徵收數位稅，美國可以自由恢復報復性關稅。

由於數位稅主要針對包括 Google(GOOGL-US)、Facebook(FB-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 在內的美國大型科技公司，美國先前多次表態稅收歧視，並威脅報復。

同樣微收數位稅的印度、土耳其，並不在周四的協議之中，仍面臨美國報復性關稅威脅。