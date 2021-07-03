歐盟執委：擬對數百家企業課徵數位稅 提供經濟復甦資金

路透周五（2 日）報導，歐盟委員會執行副主席 Margrethe Vestager 表示，預計將來幾周內提議課徵數位稅，為其從新冠疫情復甦提供資金，該稅法將適用數百家公司，其中大多數是歐洲企業。

Vestager 說：「如果我們能讓這項計畫全面批准與實施，稅務當局就能依法課徵稅收，那麼一些目前只繳很少或根本不繳稅的企業，就能取之於社會，回饋於社會。」

Vestager 支持與經濟合作發展組織 (OECD) 在周四協議敲定的 15% 最低企業稅率，她也說歐盟將繼續徵收數位稅，儘管並未透露稅率為何。

她說，OECD 最低企業稅的協議針對 100 家大型公司，而數位稅的對象更廣泛，主要是針對歐洲企業為主，但其他公司也可能成為徵收對象，兩種稅的目的也不同，歐盟徵收到的稅款將作為經濟復甦的資金。

Vestager 說：「對一家公司來說，無論怎麼看，數位稅都是一種成本，企業在歐洲做生意的正常成本。」

目前 Vestager 拒絕透露那些企業可能受到影響，以及徵收規模等細節。有位消息人士說，執委會已將公告的暫訂日期從 7 月 14 日改至 7 月 20 日，不過這一日期仍有可能改變。

為刺激成長、造更環保與數位化的經濟，27 個歐盟國家去年達成共識，按照協議，歐盟將發行 7,500 億歐元 (約合 8,600 億美元) 的共同債券，創歐盟史上最大規模舉債，最為疫情過後復甦經濟的資金。

這筆借款由歐盟執委會代表歐盟國家提供，將在未來的 30 年內透過新稅收償還，其中包括對數位經濟與二氧化碳排放徵收的稅金。