〈房產〉桃園5年以上中古屋與新成屋價差高達33.4%

桃園家戶購屋比己達 3.8% 居全台六都之冠，但新舊住宅的房價價差持續擴大，房仲業者依桃園不動產 e 指通資料統計，桃園市 0-5 年新成屋，與 5 年以上中古屋，價差高達 33.4%，其中中壢區與觀音區，新舊屋均價分別 56.3%、52.3% 價差最高。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，新舊屋價差大的區域，不僅中古屋總價負擔較輕鬆，且有望受新成屋的高價拉抬而補漲，CP 值相對高，所以民眾可選購中古屋，可更早達成購屋理想。

台灣房屋分析，桃園中壢區的新舊屋價差 10.7 萬元，高居全市之冠，一來是新案房價漲勢鮮明，拉開了與中古屋的差距；二來則是中壢幅員廣大，各地的發展差距大，房價水位也因而出現明顯落差。如高鐵特區交通發達、重大建設雲集，吸引指標建商蜂擁推案，房價為桃園市的領先群，尤其是近捷運站的核心區，新案價碼已突破 4 字頭；不過，過嶺、龍岡等地，卻仍不乏 1 字頭的中古屋，一來一往之下，拉開了新成屋與中古屋的價差距。

向來被認為是桃園市蛋殼區的觀音，新舊屋價差竟僅次中壢。江怡慧說，觀音工業區眾多，近年受惠產業發展及就業人口移入，讓僅有約 7 萬人的觀音房市交易熱，今年度桃園市府兩度標售觀音區土地，分別吸引 80 封、233 封的投標人馬搶標卡位，地價也因買氣熱絡而上漲，並使觀音的新案房價朝 2 字頭邁進；不過觀音區早年的大樓華廈，均價還在 1 字頭，新舊屋的價差相當明顯；由於觀音整體均價約 16-18 萬元，相較於青埔高鐵特區、過嶺重劃區等地仍屬親民，對買盤具有強烈吸引力。

江怡慧也指出，桃園市有六區的新成屋與三區的中古屋，房價站穩 2 字頭。其中桃園區新成屋單價已站上 30.1 萬元，中壢區則以 29.7 萬元緊追在後。

至於八德區新舊屋平均單價分別為 21.8 萬元及 19 萬元，價差比 14.7%，為桃園市新舊屋價差最小的行政區，接序是平鎮區 15.2%、大園區 20.5% 及龜山區 20.9%。

江怡慧表示，房價差小的區域，因新案高度集中在新興開發區，如八德擴大、A7 重劃區等地，這些地方的房價仍還在起漲階段，使新案價格相對親民，加上區內的中古屋，大多座落於發展成熟的熱鬧市區，生活機能比重劃區完善，所以房價更保值，因此縮小了新舊屋之間的價差。