〈書摘〉一百則旅行諺語，一百個你該旅行的理由

你為什麽要離開？因為這樣才能回來。離開後再回到原地的感受，和從未離開大不相同。

Why do you go away? So that you can come back. Coming back to where you started is not the same as never leaving. – Terry Pratchett



在決定參加一百多天的環遊世界旅程之前，我猶豫了一年多，需要考量的事情很多，錢當然是重點之一，我想過如果不旅行，錢省下來可以換一臺令人稱羨的高級轎車，或買運動俱樂部會籍，或投資股票基金等。



簡單算筆帳，一臺新車可以開好幾年，然後再二手賣掉；高爾夫會籍終身享用，還有保值效果；投資理財不但可以儲蓄，也可以領利息。唯一純消費，有效期超短，且沒有任何遞延利益的花錢方式，就是「旅行」。



我最終還是去了，也一如預期，除了一堆相片，黑到發亮的皮膚外，什麽也沒有帶回來或留下來，倒是銀行存款少了不少。



照說經此「輕狂」行徑，我該記取教訓，回歸「正常」生活，結果呢？旅行回來，經過一段時間休養回顧，我又開始規劃下一趟大旅行，而且這次，不像之前的猶豫，完全沒有任何遲疑。



旅行確實無法獲得看得見、摸得著的利益，卻可以帶來許多難以用金錢衡量的效用，這句諺語講的正是這件事。旅行結束看似回到原點，什麽都沒變，其實什麽都變了。看事情的角度變了、生命價值觀變了，經歷變多了、物欲變少了、心胸變大了，世界變小了！



那趟旅行結束後有人跟我說：一臺進口休旅車沒了！當然也可以說成兩張會員卡沒了，或四張臺積電沒了！從金錢角度看確實如此，但沒有名車我還有二手國產車代步，不打高爾夫可以跑步，沒有股票還不至於餓死，而從旅行中獲得的東西，即使把上述好康全部加在一起，我～也～不～換！

來源：時報出版