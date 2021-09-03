牛市有警訊！彭博：美民主黨擬對庫藏股等項目徵稅

週五 (3 日) 《彭博社》報導，民主黨員正考慮一系列針對企業或富人徵稅的提案，包括對庫藏股、企業高管徵稅和碳排放等項目。

兩位熟悉參議院財政委員會討論情況的消息人士稱，民主黨員曾考慮對庫藏股徵收消費稅 (Exise Tax)，或將其視為應被納稅的股東股息。

消息人士還透露，民主黨員亦同時考慮，若企業 CEO 的薪酬高於公司普通員工薪酬一定比例，他們可能需要繳交消費稅。

擴大的稅收來源能為民主黨提供更大的靈活性，因為這些徵稅提案，旨為一項涵蓋從兒童保育、教育和其他社會項目等各方面的 3.5 兆美元預算案買單。

拜登和民主黨議員多次明確表示，他們的計劃不會對年收入低於 40 萬美元的人增稅。

目前擺在檯面上的各種提案包括跨國企業課徵的最低稅率則提高到 21%、在美所得超過 100 萬美元者的所得稅邊際稅率將由 37% 上修至 39.6%、資本利得稅則會從原本 20% 上修至 39.6%。

民主黨也將環境稅收相關提案納入考量，包括化石燃料企業可能失去各種稅收優惠、化石燃料的碳含量徵稅，起價為每噸 15 美元、對鋼鐵、水泥和化學品等主要工業排放國徵收碳稅等。

市場人士研判，由於股票回購是逾 11 年來美股牛市行情的重要推動主力之一，很大的支持動力來自公司派大舉執行庫藏股回購自家股票，來支撐股價，若此對庫藏股徵稅成真，未來美股牛市的動力恐將有所銳減。

3.5 兆美元預算案正遭遇阻力

週四參議院民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 要求對美國總統拜登的經濟議程「按下暫停鍵」，曼欽希望優先關注高通膨、阿富汗撤軍造成的國家不確定議題，

由於預期 50 位共和黨參議員全員反對這項計畫，所有 50 位民主黨參議員須全數支持該計畫，加上副總統賀錦麗投下打破僵局的一票，才可能在今年秋天通過 3.5 兆美元預算案，少了曼欽這關鍵一票，可能導致民主黨希望的希望落空。

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