MIH推出電動車開放軟體平台 結盟三大廠

鴻海 (2317-TW) 在科技日發表三款電動車後，MIH 聯盟今 (20) 日也在 2035 E-Mobility Taiwan 展會上，發布 Open EV Platform 軟體平台，並與微軟 (MSFT-US)、Arm、趨勢科技等，建立新的合作夥伴關係。

MIH 技術長魏國章解釋，為有效縮短開發周期和降低進入門檻，MIH 正透過軟體定義車輛 (Software-Defined Vehicles - SDV) 的方式，替開發者創建 Open EV Platform。

Open EV Platform 是由硬體和軟體組成，應用範圍涵蓋了完整的電動車開發與測試的生命週期，並提供開發者一個開放、且准入低門檻的 Open EV Marketplace，創建具有類似手機應用程序的開發體驗的環境。

MIH 今日也首次展示 Open EV Platform 軟體平台，安全平台、雲端原生系統開發平台、自動駕駛輔助系統 (ADAS) / 自動駕駛 (AD) 開發平台、V2G 能源管理平台、EEA 電子電機架構、Runtime 和 Marketplace 等。

在合作夥伴方面，由 Arm 發起領導的 SOAFEE，是由全新的軟體架構、開源的參考實作，以及兩個參考硬體平台組成，並已整合於 Open EV Platform；Microsoft Azure 以雲端運算技術，為 Open EV Platform 提供基礎設施，近期也透過 MIH 與台電攜手推出 V2G 服務；趨勢科技則與 MIH 電動車開放平台進行集成，為電動車開發人員提供安全可靠的資安框架 (Secure by Design)。

MIH 執行長鄭顯聰強調，在下一代的移動體驗中，以用戶為中心做為開發的方向是為最關鍵因素為了使開發人員能夠加速創新並創造出色的用戶體驗和應用程序，必須全力實現軟體定義硬體 (Software Define Vehicle) 的理念。