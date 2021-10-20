不只美中泰 鴻海也將在歐、印及南美設立電動車工廠

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日透露，接下來在在歐洲、印度以及南美等地，都有設立電動車工廠的規劃。

劉揚偉表示，歐洲進度較快，規劃間接與德國車廠合作；再來則是印度、南美等地，墨西哥也在考量內，都將採營運本地化 BOL(Build-Operate Localize) 創新模式，以全球區域化製造布局貼近市場商機；而鴻海目前已在中國、泰國有相關合資案，也在美國購買廠房。

劉揚偉認為，目前電動車發展趨勢明確，以歷史來看，每當全體人類將資源投向某個領域、方向時，就會一直推進技術的進步；以半導體為例，科學家都在看摩爾定律何時會停止，未來電動車也將以相同軌跡推進，直到碰上物理極限。

他指出，目前全球燃油車數量約有 1 億輛，但電動車只有 500 多萬輛，規模比重仍低，但預估到 2025 年，全球電動車規模可達 2000 萬輛，以每台 3 萬美元產值推估，產業規模可達 6000 億美元，且目前看來商機可望提前 1 年，在 2024 年就會起飛。

提到國內電動車發展，劉揚偉直言，引擎是過去台灣發展汽車難以突破的門檻，裕隆 (2201-TW)、台塑 (1301-TW) 等集團以前都想自己做汽車，但最大的障礙就是無法自己研發引擎，但如今電動車以電池、電機與電控等三電系統為主，並需要整合半導體晶片、智慧化軟體與聯網功能，而三電、半導體和軟體正是台灣資通訊業者切入電動車領域的重要契機。

劉揚偉也透露，幾年前裕隆經營負擔沉重，為不讓裕隆 70 年來累積的造車經驗和人才付諸流水，決定承接華創車電資產、合資設立鴻華先進，保留珍貴的人才及技術。