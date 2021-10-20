房市交易亂象多 公平會：加強實地稽查、罰金參考物價

近期房市交易熱絡、糾紛頻傳，公平會今 (20) 日表示，政府有關機關已採行各種相應處理措施，並對不動產業者進行聯合稽查。公平會主委李鎂指出，未來將實地稽查，或以消費者身分進行稽查，相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。

為了讓業者充分瞭解各項法規及政府執法實務，公平會 18 日邀集不動產交易執法機關，包括內政部、行政院消保處、財政部、地方政府，以及業者代表，包括不動產開發商業同業公會全國聯合會、不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會，與各縣市不動產開發、代銷及仲介等相關公會，召開座談會，除了說明稽查常見的亂象外，並與業者進行意見交流。

李鎂於會中表示，不動產交易金額龐大，但買賣雙方掌握的資訊並不對等，消費者的購買判斷，經常取決於業者的行銷行為。業者應站在消費者的立場充分揭露資訊，避免以不實行銷活動誤導消費者或以欺罔行為賣房。

李鎂強調，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法的脫序行為，處罰也是必要的手段，未來公平會也將實地稽查，可能以消費者身分進行稽查。此外，相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。

李鎂表示，公司法於 2018 年修正時，即在第一條將企業社會責任正式入法，要求公司除遵守法令外，也應遵守商業倫理規範，因此，呼籲不動產業者齊努力，善盡企業社會責任，建構健全的交易秩序。

最後，公平會呼籲，消費者在購屋前要記得要求不動產業者提供充分的不動產資訊，並予以審慎查閱，冷靜看房不吃虧，切莫因一時衝動而貿然選購，以免自身權益受損。