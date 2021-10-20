〈房產〉全台主要都會區Q3房市熱推案總銷值季增3成

本土疫情趨緩，房市也趨活絡，不僅購屋客湧現，推案也增溫，市調機構統計第三季主要都會區新進場建案，除了總銷金額季成長近 3 成，個案、戶數也同步上揚，新案成交價季增 8%。

隨營建成本攀升，加上持續寬鬆的經濟環境，在第三整體成交價上揚聲中，台灣中南部更是漲翻天，不僅高雄挾著台積電 (2330-TW) 設廠題材推升，成交價一舉飆漲近 3 成，台中、台南也相當有感，漲幅逾 1 成。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查統計，今年台灣主要都會區第三季新進場建案總銷為 4558.9 億元，季增近 3 成，表現亮眼。591 新建案分析，房市強勢回歸，主要受兩因素驅動，一是案場人潮回籠，強化業者進場意願，資料顯示，雖然上季受疫情攪局，案場人潮銳減，但本季每周平均來人成長顯著，季成長高達 1.1 倍；二是中南部受疫情遞延的新案動能持續釋放，如高雄總銷金額季增竟高達 1.26 倍；只是日前央行再度出手打炒房，隨著政策持續發酵，恐為台灣的第四季房市注入不少變數。

隨著疫情趨緩，北台灣也延續 928 檔期氣勢，繳出漂亮成績單，如房價鍍金的台北市，雖因核心地段個案稀缺 加上較少豪宅新案進場，導致價格下修，但在熱錢湧進及富人置產等需求加持下，中大坪數產品買氣仍旺，進而帶動業者搶灘信心，如松山區「敦仰」、文山區「元利森活莊園」的百億指標案紛紛選在此時公開，加上都更危老議題發酵，帶動老舊區塊大同、萬華房市熱度，使個案數、總銷及戶數均有雙位數成長。

新北市則受惠遞延性買氣湧現，供給回穩，不只總銷破千億，穩居各縣市龍頭，新案更遍地開花，諸如板橋區周邊、三重二重疏洪道右側、淡海新市鎮、土城暫緩等房市熱區，各自均有破百億量能釋放，隨著疫情持續降溫，推案高峰期可望維持到年底。

同為首都生活圈的桃園市，個案數季增 1 成多，水位明顯回升，但因部分大量體指標案受疫情影響，最遲要到第四季才亮相，故本季由小量體個案撐盤，多分布於桃園、中壢等傳統熱區，包括近年聲名鵲起的中路重劃區，光 7、8 兩月累積就有百億的推案總銷，當中不乏易家機構、昭揚建築等在地建商進場，目前區域行情每坪約 30-35 萬元間，新案開價更直逼 4 字頭。

至於新竹縣市，雖擁有強韌的科技買盤支撐，但因上半年市場過熱，加上部分地區房價飆漲，如竹北更一路挺進 5 字頭，導致不合理追價情形頻傳，進而成為政府打炒房重點，種種因素均使建商態度轉趨低調，故第三季明顯量縮。

統計顯示，2021 年第二季推案熄火的台中市，在第三季不僅人潮回籠，業者反攻力道也相當有感，除了個案數季增近 5 成，高居各縣市最高，總銷金額在北屯、西屯等熱區撐盤，加上「遠雄幸福成」、「浩瀚湖濱城」等百億元指標案加持，季增近 8 成；此外，海線沙鹿區表現亮麗，尤其是總價 1500 萬元以內的中小坪數透天案，與市區大樓新案相比，憑藉基期較低、坪效高等優勢，頗受周邊購屋族青睞，往往是賣一間少一間，也讓許多知名建商如新業建設、精銳建設嗅到商機，積極購地進場。

南台灣部分，台南業者苦於缺工缺料及土地稀缺，推案持續量縮，但在剛性買盤旺盛，加上鐵路地下化等建設助攻下，買氣十分炙熱，不只新案賣到缺貨，第三季買賣移轉棟數 6640 棟，更是首次超車台北市，加上台南地價連年高漲，拉抬房價一路狂飆，如傳統蛋黃地段東區，在平實重劃區新案拉抬下，目前行情穩居 4 字頭，形成房價天花板；此外，在善化、新市等外圍區域，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激房價起漲，目前新案價格已直逼 3 字頭。

2021 年第三季價量俱強的高雄市，雖然進場個案數略降，但在指標案「美術一號院」、「遠雄琢蘊」挹注下，總銷量不減反增，市況漸入佳境。另外，伴隨台積電設廠議題發威，北高雄交易市況迅速沸騰。市調指出，目前左營、楠梓及仁武等區，新成屋及預售屋市場供貨急遽減少。