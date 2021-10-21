陳時中：第13輪規劃開放AZ+BNT疫苗混打

COVID-19 疫苗擴大開放混打有譜！疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今 (21) 日赴立法院專案報告，並備質詢，他指出，疫苗平台第 13 輪擬開放部分第一劑接種 AZ 超過 10 周的民眾，使用 BNT 疫苗完成第二劑接種，根據估算，10 月底應能達 70% 的疫苗覆蓋率，以及 3 成的第二劑覆蓋率。

根據疾管署統計，截至 19 日止，全台累計接種 2054 萬 1421 劑，AZ 接種 1088 萬 4262 劑，莫德納接種 520 萬 1412 劑，高端接種 135 萬 7099 劑，BNT 接種 309 萬 8648 劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 64.29 %，劑次人口比 87.67(劑 / 每百人)，其中，第二劑累計接種 547 萬 8056 劑。

衛福部報告指出，依照 ACIP 先前開會決議，指揮中心可將第一劑接種 AZ 疫苗的第一至三類對象，規劃第二劑使用 mRNA 疫苗接種，且兩劑間隔至少 8 周，後續可視疫情開放各類風險對象進行混打，目前規劃第 13 輪進行開放。

陳時中表示，第 13 輪會提供部分第一劑接種 AZ 超過 10 周的民眾，以 BNT 疫苗完成第二劑接種，盼進一步提高國內疫苗涵蓋率。

立委質詢問及指揮中心混打規劃，是否與國內疫苗混打研究有關？陳時中回覆，主要是參考國外混打資料，但國內目前開放醫事人員混打，並無明顯副作用或不良反應，看起來結果不錯；至於是否開放高端混打，陳時中說，還需要更多證據。