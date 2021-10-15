晶片短缺 歐盟9月新車銷售大跌 年減逾20%

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 在週五 (15 日) 公布的最新數據顯示，由於目前晶片短缺問題，歐盟 9 月份乘用車的新車註冊量大幅下跌。

ACEA 在報告中表示，9 月歐盟新車註冊量較去年同期下跌 23% 至 718,598 輛。歐盟的主要市場，包含西班牙、法國、義大利和德國，都報告了汽車銷量的大幅下降。

報告中指出，汽車銷量下跌的主要原因，是由於持續的晶片短缺，導致汽車供應不足。

不過，報告中也顯示，在今年前 9 個月中，整體歐盟的新車註冊量年增 6.6%，達到 750 萬輛。

ACEA 的數據也顯示，如果歐盟加上英國和歐洲自由貿易協會 (EFTA) 成員國，則該區域 9 月新車數量年減 25.2%。

汽車產業分析機構 LMC Automotive 的分析師們在一份報告中指出，雖然說歐洲地區的新冠肺炎疫情還沒有告一段落，然而車用晶片短缺才是汽車業界所面臨的最大問題。

分析師認為，歐洲地區的經濟復甦帶動了新車需求的增長，但是成長趨勢卻遭晶片短缺問題潑冷水。

除了汽車業外，晶片供應短缺也導致醫療設備業和電信供應商面臨挑戰，歐盟執委會因此在 9 月提出「歐洲晶片法案」，涵蓋了研發和生產能力。市場預期該法案預計將會在明年第三季通過。