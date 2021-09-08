圓展衝刺混合教育商機 加入Google Cloud優勢合作夥伴計畫

視訊會議商圓展 (3669-TW) 看好後疫情時代混合教育商機，宣布加入谷歌 (GOOG-US) Google Cloud 優勢合作夥伴計畫，旗下實物 (投) 攝影機、遠距教學攝影機、加值軟體，將整合 Google Classroom、Google Meet 功能，預期將有助進一步擴大產品市占。

圓展去年以來持續受惠遠距商機發酵，旗下視訊會議、遠距教育產品出貨維持高檔，帶動今年前 8 月營收創下歷年同期新高，不過受去年下半年基期較高，圓展 8 月營收則呈現雙減，單月營收達 3.12 億元，月減 6.4%、年減 47.8%。

展望下半年，圓展看好，疫情過後混合工作、加上遠距及混合式教學，將持續支撐需求維持高檔，未來三年也將朝三大面向努力，其中，計畫擴大 ODM/OEM 服務比重，預期將營運貢獻從目前約 10% 提升至 20-30%。

圓展近年也持續擴大與微軟 (MSFT-US)、谷歌、ZOOM(ZM-US) 等合作，力拚擴大市占，這次加入 Google Cloud 優勢合作夥伴計畫，圓展表示，透過旗下 AVerTouch 軟體，可將實物攝影機串流拍攝畫面，連接至 Google Meet 進行線上課程，遠距教學攝影機也能搭配 Google Meet 使用，協助教師進行遠距教學課程。