電子五哥9月營收 仁寶寫新猷 和碩衝千億元 廣達獨憔悴

代工五哥今 (8) 日同步公告 9 月營收，在料況改善、商用筆電需求帶動下，仁寶單月營收達 1264.89 億元，創下歷史新高紀錄，緯創、英業達同攀今年單月新高，和碩則在蘋果新機發表激勵下，衝上 1490.39 億元，為今年單月新高，反觀廣達因消費機種比重較高、貨運物流影響，為五大代工廠中唯一衰退，單月營收下滑至 821.14 億元。

廣達 (2382-TW)

廣達 9 月營收 821.14 億元，月減 3.1%、年減 26.9%，續寫今年單月次低，第三季營收 2615.89 億元，季增 0.5%、年減 20.1%，累計前三季營收 7908.2 億元，年增 0.4%

出貨方面，廣達 9 月筆電出貨達 600 萬台，月增 9.09%、年減 6.25%，連兩個月筆電出貨較去年同期衰退，統計第三季筆電出貨達約 1740 萬台，季減 8.42%、年減 4.92%，今年前三季出貨則達約 5540 萬台。

廣達表示，9 月筆電出貨增加，但營收受產品組合下滑，整體第三季也在料況吃緊、物流塞港等問題影響，加上去年基期較高，略低於公司原先預期。

展望本季，廣達表示，總體供應鏈缺料仍嚴峻，但隨著國內疫情逐步趨緩，貨運物流影響可望緩解，出貨狀況將回穩，在手訂單穩健，但去年基期確實較高，對下半年年增幅仍保守看待。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 9 月營收連續三個月站穩千億元，單月營收達 1264.89 億元，月增 23.5%、年增 32.4%，第三季營收 3368.63 億元，季增 29.1%、年增 25.1%，累計前三季達約 8678.47 億元，年增 21.4%，單月、單季、前三季均創下歷史新高。

仁寶 9 月筆電出貨衝上 570 萬台，月增 21.28%、年增 39.02%，持平去年 12 月單月新高紀錄，第三季出貨約 1540 萬台，季增 18.46%、年增 32.76%，累計前 9 個月筆電出貨則達 4140 萬台、年增 29.78%。

仁寶表示，9 月商用筆電需求強勁，加上料況較上月改善，整體拉貨優於預期，非筆電同樣在料況改善下，單季出貨雙位數成長，優於原先預期的個位數成長。

展望第四季，仁寶指出，筆電訂單需求仍強，但第三季基期墊高，加上零組件料況仍有不確定因素，增幅估將較原先預期下滑，但全年仍維持年增 10-15% 目標，且可望達高標水準，非筆電方面，隨著客戶新品陸續推出，今年逐季成長、全年雙位數成長目標不變。

緯創 (3231-TW)

緯創 9 月營收 825.93 億元，月增 17.5%、年增 19.5%，為今年單月新高，累計第三季營收達 2203.92 億元，季增 9.6%、年增 1.3%，累計前三季營收 5986.3 億元，年減 2.3%。

出貨方面，緯創 9 月筆電出貨達約 250 萬台、月增 19.05%，為近年單月出貨高峰，桌機 90 萬台、月增 28.57%，顯示器則出貨 150 萬台、月增 7.14%，累計第三季筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨達 660、230、410 萬台，其中，筆電、顯示器季增約達 7-8%。

緯創表示，9 月在季底效應加上料況較上月改善下，出貨優於原先預期，需求仍大於供給，零組件供應缺口則仍維持先前看法，依目前供需情況預估，10 月筆電將因基期較高呈現月減，桌機、顯示器則相對持平，整體第四季各產品線出貨則估持平第三季水準，伺服器同樣持平看待。

面對近期中國限電，緯創表示，目前中國各廠區營運一切正常，後續也將密切關注是否影響上下游供應鏈供貨。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今也公告 9 月營收，達 167.46 億元，月增 16.7%、年減 0.4%，第三季營收 452.64 億元，季減 11.6%、年減 4.1%，主要受缺料影響出貨，累計今年前三季營收達約 1357.47 億元、年增 1%。

英業達 (2356-TW)

英業達 9 月合併營收達 508.8 億元，月增 4.5%、年減 2.1%，續創今年單月新高，也是近 1 年新高，主因是料況較上月改善、商用產品出貨帶動，第三季營收 1450.79 億元，季增 26.4%、年減 0.2%，累計前三季營收 3717.31 億元、年減 2.9%。

出貨方面，英業達 9 月筆電出貨量達 200 萬台，持平上月，為今年單月新高，年增 5.26%，第三季出貨約 590 萬台，季增 18%、年增 3.51%，累計今年出貨已達 1570 萬台。

英業達表示，9 月筆電、伺服器出貨均與上月相當、智慧裝置則有改善，帶動營收續創今年單月新高，也維持第三季是全年營運高峰看法。

展望第四季，英業達指出，商用筆電在 CPU、面板取得上較有優勢，但受英特爾 (INTC-US) 明年有新平台推出，估出貨將呈現季減，僅達約去年同期約 520 萬台水準，伺服器也估持平第三季，智慧裝置則仍面臨料況嚴峻挑戰。

和碩 (4938-TW)

和碩 9 月受惠蘋果 (AAPL-US) 新機發表，單月營收衝上千億元大關，達 1490.39 億元，月增 74.7%、年增 18.1%，為今年單月新高，第三季營收 3228.85 億元，季增 18.6%、年減 3.8%，累計前三季營收 8117.02 億元，年減 13.8%。

出貨方面，和碩統計，9 月筆電出貨達約 100 萬台，月增 11%、與去年同期持平，桌機主板出貨則為 55-60 萬台片，與上月持平，累計第三季筆電出貨達 260-270 萬台，季增約 1 成，桌機主板則出貨約 170-180 萬台片，季減 5%，符合原先預期。

和碩表示，9 月旗下資訊、通訊、消費等三大產品線出貨均有成長，看好下半年傳統旺季，認為目前需求仍相當強勁、訂單動能沒問題，但最終出貨仍要視零組件料況而定。

至於面對近期中國擴大節能減碳措施，和碩強調，將遵循當地法規、政策，執行相應作為，評估對營運無重大影響，也將持續與上下游供應鏈確認供貨狀況。