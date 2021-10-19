重返戶外！戴上口罩再出發

在 COVID-19 疫情降到第二級後，雖然仍必須戴口罩，並維持社交安全距離，不過已經可以到戶外活動，且在無人空曠處，也可以脫下口罩飲食，車友們終於可以重新牽車出來啦！

外出運動務必戴好口罩

騎車戴口罩一定會比較不舒服，且在台灣高溫潮溼下的環境運動，很快就會汗如雨下，很多人都擔心，口罩濕掉後，恐怕會影響防疫效果？這時可以加個口罩支架來使用，如此口罩就不會緊貼著臉，呼吸比較順暢，比較舒服一些，也較不易弄溼口罩。

除了不織布材質的醫療口罩之外，運動時也可選用「運動布口罩」，大多是採用較輕薄的涼感布料製成，還有吸溼排汗、快乾、除臭等功能。如果想戴舒適一點的運動口罩，又擔心防疫問題的話，建議多帶一兩個醫療口罩，在獨自一人騎車時，可以戴比較透氣、涼爽的運動口罩，如果到人多的地方或進入室內，就換用或多戴上一層醫療口罩，那麼就萬無一失了。

戶外單車活動相對安全

其實就台灣目前疫情趨緩的狀況來看，應該是不用太擔心染疫的風險，參考美國德州德克薩斯醫學會在官方推特上分享的「疫情期間活動風險等級表」，將生活中常見的活動，分成 9 個風險等級，協助民眾評估自己在進行活動的安全性。

從表格中可以看到，已開放的「電影院看電影」、「健身房」，這兩項活動危險分數高達 8 分，而「和別人一起騎單車」則是屬於低風險的 3 分。簡單來說，病毒傳播的關鍵就是「室內、群聚、近距離」，由這些評分可以看出規則，人數越多、彼此距離越近、空間越密閉，危險性也就越高；相反的，在戶外的活動，人數少、距離遠，像是騎單車，絕對是安全又能調劑身心的活動。

運動讓生理心理更健康

當然有些人會說，沒事還是待在家裡最安全，可是，悶了那麼久，事實上對於心理並不健康。此外運動能讓身體健康、增進免疫力，而沒有運動習慣、肥胖者有更高的機會在染疫後導致重症，所以在現今的二級情況下，適度的運動應該是要被鼓勵的。

不過只要有實際戴口罩外出運動的車友們，一定有發現，戴口罩運動真的很喘、很累，也會影響運動表現，而且也因為多了一層口罩，讓呼氣時的散熱效果較差，也進而影響呼吸的效率。因此要出門運動，車友們還是要注意以下幾點：

1. 戴上透氣舒適的口罩：有些傳統的布口罩很不透氣，不運動都難以呼吸，戴著運動更不舒服，應該要選擇材質比較透氣的運動專用布口罩，身上也應該多帶醫療口罩備用。

2. 適當地減低運動強度：疫情下運動，應該是以維持體能與健康為主，而不是要挑戰自己破 PB，所以一開始就先從低強度開始，去慢慢適應，也不要過度激烈。

3. 隨時留意自身的感受：剛開始戴著口罩運動，都會有喘不過氣的感覺，運動強度提升時甚至會有缺氧、暈眩感，有不舒服就該降低強度、休息一下。

4. 過程多喝水與多休息：在戶外喝水是被允許的，所以騎車過程中多喝水，不僅可以補水、避免中暑，也能暫時拿下口罩好好呼吸。

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來源：《單車誌》

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