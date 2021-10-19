勞動力市場吃緊 美國罷工潮方興未艾今年來已發動176起

美國的罷工潮方興未艾，目前有數千至數萬名工人仍在罷工，要求提高薪資與改善工作條件，儘管上周好萊塢的化妝師與攝影師已達成協議，然而就業市場吃緊讓他們更有底氣與資方談判。

國會山報（The Hill）上周報導，從美國包括好萊塢影視從業人員、強鹿（John Deere）(DE-US) 工廠勞工到凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）護理師等工會，近日紛紛以壓倒性的票數通過罷工，總罷工人數規模超過 10 萬名勞工。

雖然由 6 萬名電視電影幕後工作人員組成的工會，最終在上周六並未罷工，但就業市場緊俏已經讓更多勞工勇於爭取權益。

據康乃爾大學勞工行動追蹤組織（Labor Action Tracker）的數據，到目前為止，今年至少發生 176 起罷工，包括 10 月份的 17 起。

美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席 Liz Shuler 表示，這場疫情揭開體系的不對等，在薪資低落的情況下，勞工不願回到危及身體健康與安全的工作，因此採取罷工爭取權益與更好的生活。

加州大學柏克萊分校教授 Harley Shaiken 說：「我們已經進入新的勞資關係時代，現在是由勞工掌舵，向資方提出需要彌補的地方。我們現在看到的是一場回歸或至少停留在中產階級的鬥爭上。」

美國勞工統計局（BLS）的數據顯示，近幾十年來，工會成員比率一直穩步下降，從 1983 年的 20% 降至 2020 年的不足 11%。

然而蓋洛普民調顯示，全美有 68% 的人支持工會，創下 1965 年以來最高比率，特別是在 18 至 29 歲族群，這一比率攀升至近 78%。

各工會組織普遍認為，美國總統拜登為最支持工會的總統，這也助長工會領導人的希望。拜登今年 4 月成立新工作小組，鼓勵組織工會。