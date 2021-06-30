〈淡水河谷礦場罷工〉鎳供給吃緊不銹鋼水漲船高 燁聯單日暴漲逾8成熔斷提前收盤

淡水河谷加拿大鎳礦生產重鎮罷工 1 個月未解，全球鎳供需恐更吃緊、價格走揚，不銹鋼報價也同步看漲，加上資金持續湧入鋼鐵族群下，興櫃的不銹鋼廠燁聯 (9957-TE) 今 (30) 日盤中股價大漲 87%，由於單日漲幅過大，盤中被櫃買中心要求暫停交易、提前收盤。

櫃買中心罕見發出緊急公告指出，燁聯成交均價與前日成交均價差距達 50% 以上，達暫停交易標準，因此暫停交易至今日收市，於次一營業日恢復交易。

全球礦業巨頭淡水河谷 (Vale) 的加拿大鎳礦生產重鎮自 6 月 1 日起罷工至今，導致北美鎳塊溢價達到近 2 年來高點；且倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳庫存也降到 1 年多以來新低。

鎳在不銹鋼生產原料成本中占比高，不銹鋼報價可望水漲船高，加上中國限制出口，以及這次淡水河谷罷工事件，都將導致整體不銹鋼產業供需將更為吃緊，支撐價格向上。

而燁聯今年以來不銹鋼報價也持續向上，除了反應在營收走勢上，本業獲利也可望大幅好轉，不僅上半年可望轉盈，全年也可望終止連 3 年的虧損。

燁聯今日盤中爆量上攻，大漲 12.21 元或 87%，最高來到 26.2 元，在被櫃買中心暫停緊及交易後，收 25.2 元，上漲 11.21 元，漲幅仍高達 8 成，成交量也逾 6 萬張。