〈美股熱門股〉 迪士尼憂串流成長放緩跌3.01% Zillow業務超出負荷跌9%

迪士尼串流成長放緩 下跌 3.01%

迪士尼 (DIS-US) 周一（18 日）股價下跌 3.01% 至 171.14 美元，主因是投行巴克萊將該公司股票評等下調至「中立」（Equal Weight），並向其喊話做出大膽改變扭轉 Disney + 串流服務成長放緩局面。

巴克萊分析師 Kannan Venkateshwar 指出，Disney + 的用戶成長速度已明顯放緩，為保持其在 2024 會計年度結束前實現 2.3 億至 2.6 億用戶的目標，迪士尼需要將目前的成長速度提高一倍以上，至少達到 Netflix(NFLX-US) 的水準。

Venkateshwar 補充說，迪士尼預測的串流媒體指引恐面臨危機，並將其目標價下調 35 美元至每股 175 美元。

Venkateshwar 認為，雖然迪士尼似乎每周都會更新內容，但並非每部影集都有相同的經營價值與能見度。

迪士尼執行長 Bob Chapek 上月曾暗示 Disney + 的用戶成長速度將會放緩，稱第四季全球付費用戶數將以「較低的個位數」成長數百萬，而前一季的成長人數為 5,850 萬人。

Zillow 業務超出負荷 挫跌 9.37%

線上房地產公司 Zillow(ZG-US) 周一股價挫跌 9.37% 至每股 85.46 美元，原因是房屋需求大增導致業務量難以負荷，該公司表示將暫時停止收購房產，並盡快為已簽訂合約的房屋賣家處理購買事宜。

Zillow 營運長 Jeremy Wacksman 表示，公司在激烈的房地產競爭中求生存，而當中的營運環境又受到勞力短缺與供應鏈問題限制，特別是在建築、裝修與密閉空間，公司未能倖免於市場與產能問題，目前已累積一堆訂單，暫停簽新合約有助於專注消化現有合約與房屋庫存。

Zillow 透過其 Zillow Offers 部門從屋主手中購買房屋，並對房屋進行輕度裝修，之後再到平台上出售房屋。

美國房地產先前因為疫情而逐漸升溫，但近幾個月來一直面臨建築工地勞動力短缺，以及其他木材和原物料等問題。

MannKind 肺部新藥遇阻 慘摔 18.28%

生物製藥公司 MannKind(MNKD-US) 與生物科技公司 United Therapeutics 共同研發的肺部疾病療法，周一遭到 FDA 拒絕批准，原因是該療法遭第三方機構審查出有問題，股價暴跌 18.27% 至每股 4.16 美元。

這種療法是一種藥物組合裝置，使用 United Therapeutics 獲准的 Tyvaso 藥物，結合 MannKind 的輕便式吸入器，達到比傳統霧化療法更方便的效果，不過卻遭第三方機構檢查到用於製造 Tyvaso DPI 物質的設施可能有問題，但兩家公司稱，製造設備與測試設施並無任何缺陷。

MannKind 向媒體表示，公司認為檢查問題可以在短時間內得到解決。摩根大通分析師 Jessica Fye 在一份報告中表示，這種療法有望獲准，認為獲批准只是時間早晚的問題。