傳拜登今與微軟、迪士尼等企業CEO會面 商討疫苗強制接種計畫

華爾街日報報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 預計週三 (15 日) 稍晚與多名企業高層會面，就民間企業的強制疫苗接種令進行討論，與會企業包含迪士尼 (Disney)、微軟 (Microsoft) 及沃爾格林聯合博姿 (Walgreens Boots Alliance) 等。

拜登政府上週公布最新防疫計畫，除了要求聯邦政府雇員強制接種疫苗外，還頒布相關規範，要求員工數 100 人以上的企業必須強制要求員工接種疫苗，或是每週至少接受一次病毒檢測。

一位白宮官員稱，預計與會企業將針對如何滿足政府要求，以及相關規範如何促使員工接種疫苗進行討論。

據了解，除了迪士尼執行長 Bob Chapek、微軟執行長 Brad Smith 和沃爾格林聯合博姿執行長 Roz Brewer 外，凱撒醫療董座兼執行長 Greg Adams，路易斯安那州立大學校長 William Tate、費城兒童醫院執行長 Madeline Bell 及商業圓桌會議執行長 Josh Bolten 等預計都將出席本次會議。

隨著 Delta 變種病毒來襲，目前美國已越來越多的醫療機構、大學和學院要求接種疫苗，此外，聯合航空、泰森食品在內許多大型企業均已要求旗下員工接種疫苗，沃爾瑪、迪士尼和麥當勞則要求經理級職員或辦公室員工必須完全接種疫苗。

儘管如此，拜登的強制接種計劃仍遭受許多共和黨州長反彈，並威脅起訴聯邦政府，部分由共和黨領導的州甚至開始禁止或限制雇主和學校強制接種疫苗。