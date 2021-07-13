迪士尼調漲ESPN+月費至6.99美元 維持Hulu、Disney+套裝價不變

在今年同意一系列新體育版權交易後，迪士尼 (DIS-US) 將 ESPN + 月費調漲 1 美元至 6.99 美元。

從 8 月 13 日開始，ESPN+ 年費自先前的 59.99 美元漲至 69.99 美元，但迪士尼沒有更動月費 13.99 美元的 ESPN+、Hulu 和 Disney + 合併套裝，ESPN+ 上每次收看均須收費的終極格鬥冠軍賽 (UFC) 也沒有變更價格。

本月稍早，ESPN 宣布延長轉播倫敦溫布頓網球年度大賽 12 年 (今年甫於上週日落幕)。ESPN 於 3 月與國家冰球聯盟 (NHL) 簽署了一項為期 7 年的協議，ESPN+ 訂閱戶每年可以收看多達 75 場獨家轉播的比賽。

此外，ESPN 也與週一橄欖球之夜 (Monday Night Football) 續約 11 年，讓 ESPN+ 擁有串流播放所有比賽的權利。

由於串流媒體越來越成主流，迪士尼利用新版權增加 ESPN + 的價值，向每位有線電視用戶收取超過 9 美元的 ESPN 月費。隨著越來越多消費者不再使用有線電視，迪士尼最終可能希望確保 ESPN 用戶都能轉成 ESPN + 訂閱戶，但即使收取月費 6.99 美元，只要訂閱戶終止有線電視轉用 ESPN+，迪士尼仍是虧錢，這甚至尚未將電視商業廣告營收的損失納入計算 (因為數位廣告較便宜)。

隨著 ESPN + 直播的現場活動數量越來越接近 ESPN，迪士尼可能會持續調漲價格。

藉由維持「迪士尼同捆套裝」的價格不變，迪士尼凸顯一次註冊 3 種串流媒體服務的價值，這可能會提高 Disney+ 的訂閱戶，目前該服務訂閱人數已經超過 1 億人，但與 Netflix 的 2.08 億人尚有一段差距。

迪士尼表示，ESPN+ 5 月訂閱人數約 1380 萬人，來自每位用戶平均月營收為 4.55 美元。