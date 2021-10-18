紫光集團：召開重整案債權人會議 7家意向投資人報名參與

此前已陷入債券違約漩渦並進入破產重整的中國紫光集團周一 (18 日) 表示，公司重整已獲得 7 家意向投資人報名參與，管理人將加快確定最終戰略投資人。

紫光集團透過微信公眾號發布消息，表示實質合併重整案第一次債權人會議今日召開，核查了債權審查結果，表決了兩項程序性議案。公司認為，本次會議的召開表明司法重整即將進入「最後關鍵階段」。

紫光指出，後續管理人還將進一步核查戰略投資人資質、開展盡調與反盡調，並與戰略投資人全面深入談判，優中選優，加快確定最終戰略投資人。

紫光集團隸屬於中國清華大學，因激進擴張最終發生債務違約，但與此同時，紫光旗下晶片設計、雲端服務及存儲設備製造等業務，對中國推動的供應鏈自主及進口替代具有戰略價值，其重組前景為市場所關注。

公司強調，引入「有實力」的戰略投資人，是未來司法重整能否成功的關鍵。

紫光集團稱：「一債會的成功召開，表明紫光集團司法重整即將進入最後關鍵階段，盡快確定戰略投資人將為紫光集團實現涅槃重生奠定基礎。」

此前，另一家陷入債務危機的知名校企北大方正集團，也通過引入戰投，完成司法重整而獲得新生。北大方正集團重整中，普通債權人可獲得約三分之一債務面值的現金清償。