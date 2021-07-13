救紫光 傳阿里巴巴投資人民幣500億

周二 (13 日) 外媒報導指出，根據消息人士透露，阿里巴巴 (9988-HK) 和中國國營企業正在考慮買下紫光股份的部分股權，金額達人民幣 500 億元。屬於「國家隊」的紫光集團，上周五 (9 日) 因不能清償到期債券，遭債權人向北京中級法院聲請破產重整。

紫光股份是一家雲端運算公司，這部分股權的售價最高上看人民幣 500 億元。消息人士稱，背負約 310 億美元債務的紫光集團有更多的債券即將到期，目前正在尋求出售其所持有紫光股份的 46.45% 股份。

有兩位消息人士表示，阿里巴巴在 7 月 20 日的最後期限前可提出具有約束力的報價，它可能將與一家地方國營企業聯手。不過消息人士未說明這個潛在合作夥伴的名稱。

同時消息人士表示，與阿里巴巴競爭的對手則有包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司，以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產。他們均未獲授權就此事發表言論，因此拒絕回應。

業內認為對阿里巴巴這個中國電商龍頭而言，若成功達成這項交易，將是中國監管機構開始打壓科技產業以來，阿里巴巴第一筆重大交易。

阿里巴巴旗下螞蟻金服去年底被中國官方暫停 A+H IPO 計劃，阿里巴巴今年 4 月又因違反反壟斷規定被罰 28 億美元。

知情人士稱，紫光所持有的股份價值可能在 400 億元～500 億元人民幣間，較紫光過去一個月人民幣 22.3 元的平均股價溢價 35%～70%。

母公司清華紫光在給外媒的一份書面聲明中表示，為減輕債務風險，該公司已在引資特別工作組的指導下接洽幾家投資人。如果進入司法重組，清華紫光將為此引進戰略投資人。

目前上述各提及的企業全數未對此消息做出回應。

