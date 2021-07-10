台積電營收寫新猷、台股叩關萬八、紫光遭聲請重整 本周大事回顧

晶圓代工龍頭台積電 6 月在大客戶蘋果備貨動能增溫下，單月營收首度突破 1400 億元大關，整體第二季、上半年營收也同寫新高，股東會陸續登場，指標大廠聯發科、國巨均釋出樂觀展望，台塑四寶則認為第三季旺季多空夾雜，另一方面，中國半導體事業再度暴雷，紫光集團因償債能力遭疑，被徽銀聲請破產重整。

台股方面，本周在資金快速輪動下，6 日一度成功叩關萬八，衝上 18008.37 點續締盤中歷史新高，但在航運走弱、電子疲軟下，周線終止連 7 紅，累計本周下挫 48 點。

台積電 6 月營收衝破 1400 億元 Q2、上半年同寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 9 日公告 6 月營收 1484.71 億元，月增 32.1%，年增 22.8%，受大客戶蘋果備貨動能升溫帶動，單月營收首度衝破 1400 億元，創新高；第二季營收 3721.45 億元，季增 2.69%，年增 19.78%，達財測高標，並續創單季新高；累計上半年營收 7345.55 億元，年增 18.2%。

台積電第二季受惠高效運算、車用需求續強，產能持續吃緊，毛利率受 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等影響，估較上季下滑；美系外資預估，台積電第二季毛利率、營益率將分別為 51.8%、41.2%，每股純益達 5.38 元。

大立光 Q2 純益衰退逾 4 成 EPS 22.07 元 上半年每股賺 61.69 元

光學元件廠大立光 8 日召開法說會並公布最新財報，第二季毛利率下滑到 60.33%，稅後純益 29.59 億元，季減 44%、年減 40.7%，為 2013 年第三季以來最低，每股純益 22.07 元，上半年每股純益 61.69 元。

另一方面，大立光 6 月營收則達 33.71 億元，月增 0.35%、年減 18.51%，與先前預告出貨持平 5 月說法相符，第二季營收明顯低於第一季，僅達 101.13 億元，力撐單季百億元之上，也寫下九季以來低點，公司認為，7 月出貨可望較 6 月增加。

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台塑四寶上半年大賺 1326 億元 Q3 旺季多空交雜

台塑四寶 9 日公告第二季財報，四寶獲利共達 692.63 億元，季增 9.3%，上半年一掃去年同期虧損陰霾、大賺 1326.52 億元，且較去年全年獲利大增超過 8 成，寫史上最強上半年；其中，台塑每股賺 3.18 元冠四寶並創高，南亞 EPS 也有 2.9 元、寫次高。

展望本季，由於亞洲新一波疫情加劇、缺櫃缺艙等不確定因素仍存在，但第三季進入傳統旺季，產品價格可望有撐，整體氛圍多空交雜。

聯發科看展望 中國手機市場有雜音、歐美可望復甦

聯發科 5 日召開股東會，針對近期中國手機市場雜音不斷，董事長蔡明介坦言，儘管中國手機市場有些許雜音，不過，聯發科客戶產品銷往全世界，隨著歐美地區疫情趨緩，包括 5G 手機、消費性產品等需求可望 PICK UP(好轉)，看好聯發科今、明年展望。

此外，聯發科 6 月營收則達 477.56 億元，月增 15.56%、年增 88.92%，第二季營收 1256.53 億元，季增 16.31%、年增 85.87%，累計上半年營收 2336.86 億元，年增 81.9%，6 月、第二季、上半年營收仍全寫新高。

國巨 Q3 動能維持高檔 與鴻海緊密合作估供貨倍增

被動元件大廠國巨表示，目前訂單需求維持不錯動能，訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持高檔，認為客戶庫存水位相當健康，整體稼動率也維持 9 成以上的高檔，第三季仍將有不錯的動能。

此外，國巨指出，跟鴻海合作緊密，除了供貨將翻倍成長，半導體方面，由於分離式元件、小 IC 等客戶跟被動元件相通，藉由國巨銷售通路，也能擴大雙方合作的商機。

鴻海結盟三地集團 鴻華先進 E BUS 獲高雄客運率先導入

鴻海 6 日宣布旗下鴻華先進與三地集團旗下北基國際、高雄客運簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將以鴻華先進研發的 MIH 商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，預計明年起正式導入三地集團旗下高雄客運。

鴻海 6 月營收則受 iPhone 進入新舊機種交替空窗期，下滑至 4016.17 億元，月減 11.7%、年增 11.4%；第二季營收 1.36 兆元，季增 0.7%、年增 20.3%；上半年營收 2.7 兆元、年增 31.2%，均為同期最佳。

偉詮電車用布局報捷 智慧鏡頭晶片首獲車廠導入

IC 設計廠偉詮電近年深耕車用市場，不僅受惠 USB PD 在汽車滲透率大幅提升，今年推出的車用智慧鏡頭晶片也首度獲車廠採用，目前已開始出貨，加上既有環車影像 (AVM) 處理器，車用布局三箭齊發，搶搭電動車商機。

債務危機延燒 中國紫光遭徽銀聲請破產重整

中國半導體國家隊的紫光集團債務危機仍未平息，據中媒引述，紫光集團 9 日公告，徽商銀行對紫光的償債能力表達質疑，已向法院聲請對集團進行破產重整。

紫光集團表示，將全力配合法院展開司法調查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

彩晶擬砸 170 億元南科擴產 2 成 最快 2023 年開出

中小尺寸面板廠彩晶 7 日公告，為提升 TFT-LCD 產能，董事會核准新增 170 億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13-14 萬片，產能提升約 2 成。

緯創擬收購日本 JDI 子公司 液晶顯示模組擴展至車用

代工大廠緯創 8 日代子公司鼎創公告，將投資 80 億日圓 (約新台幣 20.4 億元) 取得日本中小型面板大廠 JDI 旗下台灣子公司高雄晶傑達光電 100% 股權，深化與 JDI 合作關係，液晶顯示模組事業將可擴展至車載、工控領域。

考量新藥長期發展 台微體將併入森投資子公司 10/8 下櫃

台微體 5 日宣布，考量旗下藥品未來發展，擬與森投資公司進行股權轉換，成為森投資 100% 子公司，預計今年 10 月 8 日下櫃。

6 月證交稅 270 億元年增 1.2 倍創次高 上半年改寫新高

台股 6 月持續量價齊揚，帶動證交稅大豐收，財政部 9 日公布稅收統計，證交稅 6 月實徵淨額 270 億元，創單月次高，較去年同月大增 1.2 倍，也推升整體上半年證交稅 1367 億元，創同期新高。

三級警戒再延長兩周至 7/26 國內餐飲觀光業 6 月業績慘淡

中央流行疫情指揮中心 8 日宣布，全國疫情警戒第三級延長至 7 月 26 日止，但將適度鬆綁部分措施，包括國家風景區、遊樂園、博物館、運動場館等微解封，餐飮場所符合指引也可恢復內用。

無奈受國內三級警戒衝擊，觀光餐旅業 6 月業績慘淡，上市櫃觀光業 6 月營收衰退超過 50% 者超過 20 家，其中，連鎖健身業者柏文、遊樂園業者劍湖山、飯店業者力麗店、遠雄來、老爺知、高野、連鎖 KTV 業者好樂迪，以及宴會餐飲業新天地、晶悅營收均較去年同期銳減逾 9 成。

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不畏疫情干擾 5 月景氣燈號連四亮紅燈

國發會 8 日公布 5 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 41 分，與 4 月持平，燈號連四亮紅燈，景氣對策信號 9 項構成項目燈號均維持不變，景氣領先指標則持續下滑，國發會認為，國內景氣後市仍要關注疫情後續發展，但對 6 月燈號續亮紅燈並不悲觀。