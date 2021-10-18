預期心理推動買氣 比特幣持續向上反彈

比特幣價格在周末期間略微震盪之後，周一 (18 日) 延續漲勢，繼續向 6.3 萬美元扣關。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:12，比特幣價格報 62377 美元，24 小時漲 2.4%。根據申報文件，資產管理公司 ProShares 計畫在周一，推出美國首個比特幣期貨 ETF，預期心理激勵市場買氣。

目前市場關注的重要價位，包括是否能持續站上 6 萬美元以上，以及能否挑戰先前 64870 美元的紀錄高點。

比特幣價格 (圖表取自 coindesk)

ProShares 上周五向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了比特幣策略 ETF 的最新招股說明書，產品將基於比特幣期貨合約，而非比特幣現貨，管理費 0.95%，將在 NYSE Arca 交易所交易，代碼為「BITO」。

除此之外，總計已有約 10 家 ETF 發行人爭推比特幣 ETF，包括 Cathie Wood 旗下 ARK 投資管理。根據 SEC 公告，似乎暗示可能通過這類申請。

加密衍生品交易平台 Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 認為，比特幣可能會在 ETF 首次亮相期間挑戰其歷史高位，但在這一價位附近也可能有獲利回吐，無論如何，比特幣的整體波動性都會很高。

自今年年初以來，比特幣已經翻了一倍多，但 4 月之後，由於利空頻傳，特別是中國的打壓，造成比特幣在 7 月時短暫跌破 3 萬美元，近日，則因美國傾向監管而非禁止，而重拾漲勢。

Bensignor Investment Strategies 總裁、摩根士丹利前策略師 Rick Bensignor 擔心，比特幣在這波反彈後，可能出現技術性回跌，特別在挑戰新高失敗時，可能更加危險。