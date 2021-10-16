〈熱門股〉比特幣再衝6萬美元大關 撼訊單周飆漲14%

虛擬貨幣熱潮再起，傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正準備允許第一個美國比特幣期貨 ETF 交易，激勵虛擬貨幣飆漲，比特幣價格更暌違六個月再度叩關 6 萬美元大關，也帶動與挖礦商機高度連動的撼訊 (6150-TW) 本周飆漲 14%，收復所有均線。

比特幣 5 月受中國當局擴大打壓虛擬貨幣市場，除下令金融機構不得提供虛擬貨幣服務外，也同步對礦場祭出斷電措施，讓價格一度跌破 3 萬美元，但近期各國監管利空逐步淡化，美國更釋出無意禁止比特幣和其他數位資產訊息，且有意允許開放比特幣期貨 ETF 交易後，再度讓虛擬貨幣熱潮再起。

根據 CoinGecko 報價顯示，比特幣價格在 15 日晚間叩關 6 萬美元之上，也是今年 4 月以來後，暌違近六個月再度站回 6 萬美元。

在挖礦商機助攻，加上既有電競需求強勁下，顯卡廠撼訊今年以來營運皆維持高檔，9 月營收更創下近 42 個月新高，達 8.41 億元，月增 26.9%、年增 69.5%，第三季營收 19.52 億元，季減 3.4%、年增 73.4%，累計前三季營收 53.51 億元、年增 118.2%。

另一方面，撼訊也因應未來業務發展、營運需求，將在台灣自建廠房，日前也向皇鼎建設 (5533-TW) 以約 5.6 億元購買汐止廠辦，預計將作為未來拓展高單價、高附加價值產品的主要據點。