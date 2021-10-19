ProShares比特幣期貨ETF19日上市 比特幣價格挑戰新高

ProShares 將於周二（19 日）推出美國首檔比特幣期貨 ETF，創下加密貨幣產業的一個里程碑，其他加密貨幣相關 ETF 也可能很快推出，比特幣 (BTC) 價格受此消息激勵一度大漲 5.5%

ProShares 執行長 Michael Sapir 受訪時表示，計畫周二在紐交所推出首檔比特幣期貨 ETF。

金融諮詢平台 Cboe Vest 執行長兼董事總經理 Karan Sood 表示，這檔 ETF 不但顛覆目前的加密貨幣市場，也讓投資人感到興奮。

比特幣周一一度漲至 61,799 美元，擺脫周六和周日下跌頹勢，重新朝 4 月中旬的將近 6.5 萬美元的歷史紀錄挺進。加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 以及礦業公司 Riot Blockchain(RIOT-US) 當日各勁揚 4.54% 與 7.00%。

雖然比特幣期貨 ETF 不是投資人想像中可以直接投資數位貨幣的 ETF，但至少提供另一種投資比特幣的選擇。目前美國公司都在爭取美國證券交易委員會（SEC）核准，力拚推出比特幣 ETF。

ProShares ETF 提供的是比特幣期貨合約，而不是比特幣本身，買賣雙方透過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。

Sood 表示，儘管比特幣期貨 ETF 可能與比特幣有非常高的相關性，但這些資產不會反映該幣的價值，因為該 ETF 追蹤的是未來合約的價格。

此外，擁有基金的成本要高於個別資產，不過 Sood 說，相對於自己管理加密貨幣，部分投資人更願意為 ETF「機構級的流動性、託管、執行」支付更高的價格。

一些顧問則認為數位貨幣是一種投機性資產，並表示期貨合約價格難以預測，押注該類型 ETF 將面臨不小風險。

Benold Financial Planning 的 Jordan Benold 表示，比特幣期貨合約的波動是一場賭局，賭注特別高的那種，希望投資人能承擔這種終極風險。

Thrive Retirement Specialists 創始人兼總裁 Anthony Watson 說，比特幣的價值來自於不穩定與不可預測的市場參與者群體，然而當投資人的退休儲蓄與其他目標都在正軌上，手邊又有閒錢的時候，一般理財顧問不會擋人投資，只是建議最好只做極小規模、試水溫程度的投資。