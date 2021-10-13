〈房產〉北市交易熱門社區前三名屋齡都在5年內

房仲業者根據實價登錄資料，統計台北市今年前 8 月熱門社區交易量，以內湖區「潤泰京采」交易量 39 戶居冠，前三大交易量社區屋齡都在 5 年內，以行政區來看，中山區有大直美堤花園、春暉大厦及安家 T HOUSE 三社區入榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，民眾在購屋時會精打細算找出自己喜愛且符合自身需求的物件，能成為熱門交易社區代表民眾對該社區周邊環境、生活機能，甚至社區管理、服務等，有一定程度的認可。

統計顯示，包括「潤泰京采」、「台北晶麒」及「全坤威峰」，搶進北市熱門交易社區前三名，且屋齡都在 5 年內，交易量最多的社區為內湖區的「潤泰京采」，有 39 筆交易，住宅均價約每坪 80.3 萬元。

陳金萍說，潤泰京采為捷運內湖站共構宅，且與 CITYLINK 百貨商場共構，主打垂直微型城市的概念，集住宅、商場及捷運機能於一身，下樓即可搭乘捷運，還可至商場享受美食、購物，且社區出入口獨立於商場出入口，在享受便利性的同時，也無須擔憂商場人潮會影響出入或隱私安全問題。加上周邊生活機能健全，學區有康寧國小、碧湖國小，且步行十分鐘的距離內可達中國醫藥大學附設醫院臺北分院、金龍黃昏市場、湖光市場及多間量販店，食、衣、住、行、育樂、醫療一應俱全，不少民眾因看中其便利性而選擇入住。

以入榜社區的行政區來看，以中山區入榜三社區最多，分別為「大直美堤花園」、「安家 T HOUSE」及「春暉大廈」，住宅均價各為每坪 58.8 萬元、79.3 萬元及 43.7 萬元。陳金萍指出，中山區同為北市早期開發的行政區，因其捷運路網密度高，對逐捷運而居的買盤具有高度吸引力，且該區商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，無論是從套房至豪宅、或是從預售到中古，各式產品應有盡有，充分滿足不同購屋族群的需求，供給穩定、買氣熱絡，一直是房市交易的前段班，因此在前十大熱門交易社區當中，中山區便搶進了三個名額。